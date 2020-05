Cooperativa agricolă Ţara Mea coordonează activitatea de centralizare, stocare şi livrare a 150 de producători români de legume

Cooperativa agricolă Ţara Mea a preluat, începând cu luna aprilie, activitatea de centralizare, stocare şi livrare a 150 de producători români de legume, urmând să îi ajute să livreze toate cantităţile obţinute către hypermarketuri.

Potrivit sursei citate, livrările către hypermarketuri au demarat miercuri după un proces de înregistrare şi centralizare.

"Producătorii români s-au confruntat, în ultima perioadă, cu pierderi enorme, din cauza faptului că lanţurile de livrare au fost grav afectate de situaţia Covid. Pentru că este extrem de greu să anticipeze comenzile, multe legume au rămas nerecoltate pe câmp sau nelivrate, aducând pierderi masive în activităţile micilor producători. Lupta dintre producătorii români şi hypermarketuri trebuie sa înceteze. Ambele părţi au perfectă dreptate. Din verigă lipsea un lanţ, o altă meserie, aşa cum este peste tot în lume. De azi înainte, centralizarea comenzilor, sortarea ambalarea şi livrarea devin treaba specialiştilor de la Cooperativa Ţara Mea", susţin reprezentanţii Cooperativei.

Analiza de piaţă făcută de Cooperativa Ţara Mea în ultimii 5 ani arată că România este capabilă să asigure consumul integral de legume şi fructe al locuitorilor săi.

Reprezentanţii Cooperativei susţin că fermierii români pot oferi produsele necesare, iar hypermarketurile, în ciuda părerii generale, vor să distribuie produse româneşti prin reţele proprii, însă singurele verigi lipsă în acest lanţ sunt absenţa aparaturii şi a centrelor de colectare şi lipsa de experienţă a producătorilor în estimarea, centralizarea, sortarea şi livrarea legumelor.

"Precomenzile şi însămânţarea trebuie făcute centralizat, cu un an înainte, pe baza estimărilor din anul trecut. E firesc ca un hypermarket să nu poată lucra cu 300 de producători mici. Aceasta este o altă activitate, care necesită organizare şi cunoaşterea perfectă a lanţului de producţie. Am preluat noi acest proces anevoios pentru fermierii români, pentru 150 de fermieri APIA, în această perioadă extrem de plină de încercări pentru ei. Am reuşit deja să îi centralizăm, să înţelegem nevoia fiecăruia şi din data de 6 mai să livrăm. Mesajul pentru hypermarketuri este: producătorii români îşi fac treaba lor: produc. Restul este altă meserie, nu trebuie condamnaţi. Mesajul pentru producătorii supăraţi pe hypermarketuri este: hypermarkepturile îşi fac treaba lor: vând. Centralizarea, respectarea comenzilor, ambalarea şi livrarea sunt altă meserie", spune preşedintele Cooperativei Ţara Mea, Florin Burculescu.

În acest context, reprezentantul asociaţiei afirmă că sistemele profesionale de irigaţie, cel puţin la fermierii mici, sunt aproape inexistente, iar irigarea în primul rând şi apoi toate procesele sine qua non pentru producţia de legume sunt executate cu maşini rudimentare şi greu de utilizat. "Este urgent să investim în agricultură. În primul rând în sistemele de irigaţii, apoi într-un kit de supravieţuire a agricultorului, care să conţină cel puţin insecticide şi îngrăşăminte, în linii de sortare şi ambalare. Nu e firesc să ajungem să producem, în propria ţară, legume mai scumpe decât cele din import, doar pentru că nu avem maşini. Au fost situaţii în care a ajuns mai repede ceapa verde din Polonia decât din România, pentru că fermierii noştri recoltează manual", subliniază Burculescu.

Cooperativa Ţara Mea atrage atenţia că, deşi România are un teren fertil, oameni dornici de muncă şi o capacitate de producţie enormă, lipsesc aproape complet aparatura, sistemele de irigaţie, centrele de sortare, stocare şi de ambalare, centralizarea. În această perioadă, ţările din jur, spre exemplu Polonia, au înţeles şi au investit enorm în agricultură şi astfel pot să facă export. "Este cel mai oportun moment să investim în agricultura românească, măcar cât să asigurăm integral consumul propriu, pentru întreaga ţară. Putem face asta. Teren există, fermierii noştri sunt oameni muncitori, iar partea care lipseşte din lanţ - comenzile şi distribuţia - o vom asigura noi. Fermierii au nevoie de centre de colectare şi de aparatură performantă ca să poată face fata cerinţelor hypermarketurilor", a adăugat preşedintele Cooperativei Ţara Mea.