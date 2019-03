Corlățean, despre referendum: PSD să nu intre în excitarea asta

Senatorul PSD Titus Corlățean, fost ministru și secretar general PSD, a declarat marți seară, la Antena 3, că în opinia sa social-democrații ar trebui să ignore subiectul referendumului pe care îl pregătește Klaus Iohannis.

„PSD trebuie sa evite sa intre in ceata asta, sunt lucruri mai importante de facut in tara asta, economic si social. Nu as intra in jocul asta, as fi mult mai relaxat, nu as fi emotionat, nu as intra in excitarea asta”, a spus Corlățean.

„Eu nu exclud o negociere a lui Iohannis cu USR si sa lase PNL cu ochii in soare, daca ar fi o partida mai buna, deci multe se pot intampla”, a adăugat senatorul PSD.

