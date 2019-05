Cotele la pariuri pentru alegeri: te îmbogățești dacă pariezi pe surpriză

În ultimii ani ne-am obișnuit ca agențiile de pariuri online să se axeze din ce în ce mai mult pe evenimente non-sportive de interes. Așa că nu e o surpriză că alegerile europarlamentare de pe 26 mai 2019 și-au făcut loc în oferta celor de la Efortuna.ro, care vin cu o gamă largă de pariuri, precum Câștigător Alegeri, Duel Voturi, Prezență la vot, și chiar over / under pe numărul de mandate obținute de fiecare partid politic în parte! Referendumul pentru justiție nu lipsește nici el din ofertă!

Cine câștigă alegerile europarlamentare 2019?

Dacă ar fi să ne luăm strict după cotele la pariuri, atunci ar trebui să avem o luptă în doi între PSD (1.50) și PNL (2.35). Alianța USR+Plus este singura care mai are o cotă cât de cât realistă la victorie - 10.00. Cel mai important este totuși să ieși la vot și să pui ștampila pe partidul în care crezi, pentru că și votul tău poate face diferența!

Intră în parlament - PSD și PNL sunt ”pariuri sigure”

Aici lucrurile sunt ceva mai clare. PSD și PNL sunt ”pariuri sigure”, așa că nici nu au fost oferite cote pentru opțiunea ”DA”. USR+Plus, ALDE și Pro România au și ele cote infime de 1.03 - 1.06, însă poți paria și pe ”NU” dacă te așteapți la o surpriză de proporții.

Cote pariuri prezență vot - over sau under 37.5%?

Da, au trecut vremurile când puteam paria pe over / under doar la fotbal, tenis și alte sporturi. Acum o putem face chiar pe prezența la vot, ștacheta fiind stabilită la intervalul +/- 37.5%. La câtă atenție s-a dat alegerilor europarlamentare în ultimele săptămâni, eu aș merge pe un over, dar rămâne de văzut dacă chiar va fi așa. Noi oricum vă încurajăm să ieșiți din casă și să votați!

Pariuri alegeri 26 mai - câte mandate obține fiecare partid?

Linia de over / under diferă de la partid la partid, efortuna.ro mergând pe ideea de a oferi cote echilibrate de 1.85 cu 1.85 pentru fiecare pariu în parte.

Prezența la voi la referendumul pentru justiție

Aici linia de over / under este stabilită la un nivel mai mic decât cea pentru alegerile europarlamentare (29.5%), dar mă gândesc că cine vine să pună ștampila pentru alegeri, o va face și pentru referendum. În mod interesant, nu putem paria totuși pe rezultatul referendumului. Poate pentru că se așteaptă un rezultat covârșitor?