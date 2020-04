Covid-19 - Ungaria așteptă scuze din partea lui Donald Tusk

Ungaria aşteaptă la scuze de la Donald Tusk, preşedintele Partidului Popular European, pentru remarcile sale anterioare critice, după ce miercuri Comisia Europeană a declarat măsurile guvernului ungar legate de coronavirus ca fiind conforme cu legislaţia europeană, a declarat joi Gergely Gulyas, şeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite MTI potrivit Agerpres.

Gulyas a afirmat într-o videoconferinţă de presă că miercuri vicepreşedinta Comisiei Europene Vera Jourova a "subliniat încă o dată" că măsurile luate în Ungaria sunt conforme "legislaţiei, reglementărilor şi tratatelor Uniunii Europene".Este "deosebit de regretabil"că Tusk "face parte dintr-un cerc din PPE care incită la isterie în jurul Ungariei", a mai spus Gulyas.Miercuri, Comisia Europeană a deschis o nouă procedură de infringement împotriva Poloniei din cauza unei legi ce permite sancţionarea judecătorilor care critică reformele controversate ale justiţiei introduse în ţară, renunţând să ia o decizie similară în privinţa Ungariei pentru prerogativele extinse asumate de guvernul premierul Viktor Orban pe fondul crizei sanitare.Comisia Europeană nu planifică în prezent să demareze o acţiune juridică împotriva Budapestei pentru extinderea prerogativelor premierului Orban de a guverna prin ordonanţe de urgenţă pe termen nelimitat, pe fondul crizei sanitare, a spus miercuri Jourova, citată de dpa.După o analiză aprofundată a textului legii aprobate de parlamentul ungar, executivul UE a considerat că nu este cazul să deschidă o procedură de infringement. "Trebuie să mai subliniez că urmărim în continuare ceea ce face guvernul ungar", a adăugat Jourova.Ministrul ungar al justiţiei, Judit Varga, a comentat ulterior pe Facebook că Jourova a confirmat oficial că nu sunt motive de a lua măsuri legale împotriva Ungariei în legătură cu răspunsul său la criză, cu toate că "o lungă listă de persoane" au lansat acuzaţii împotriva acestei ţări, "fără vreun argument real sau analiză legală", "în mijlocul unei pandemii", acuzând-o inclusiv că a devenit o "dictatură".Într-un interviu acordat acum două săptămâni revistei germane Der Spiegel, Donald Tusk a afirmat între altele că PPE va exclude din rândurile sale partidul Fidesz al premierului ungar, înainte de sfârşitul acestui an. Următoarea reuniune a consiliului PPE va trebui să aştepte până cel mai devreme în septembrie, a indicat el.Partidul Fidesz a fost suspendat din PPE în martie anul trecut în urma controverselor privind statul de drept şi după ce guvernul ungar l-a acuzat într-o campanie pe preşedintele de atunci al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, că sprijină un presupus plan de aducere a milioane de migranţi în UE.Tusk a spus în interviu că, deşi legal nu se poate obiecta împotriva legislaţiei de urgenţă din Ungaria, aceasta "nu are nimic de-a face cu spiritul democraţiei""De câte ori în istoria noastră am văzut politicieni folosind legi adoptate pentru a-şi extinde prerogativele? Ştiţi acest lucru de la Germania", a menţionat Tusk.