Cozmin Gușă, analiză înaintea moțiunii de cenzură: cine câștigă și cine pierde

Consultantul politic Cozmin Gușă a făcut o analiză amplă privind rezultatul moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Viorica Dăncilă. El susține că sunt șanse mari să treacă moțiunea, dar ulterior se va ajunge într-o încleștare politică fără precedent.

În contextul permutărilor și negocierilor de ultimă oră care se fac înaintea moțiunii de cenzură de mâine, Cozmin Gușă a început analiza astfel: "Cred ca suntem datori, totusi, avand in vedere ca la Realitatea ne ocupam de politica si dam mereu informatii si prognoze, sa facem in primul rand o prognoza si apoi sa prezint, in functie de scenariul castigator, cine sunt castigatorii si perdantii".

Cozmin Gușă: "55 la suta, motiunea trece si 45 la suta nu trece"

Consultantul politic a continuat: "Dupa toate analizele pe care le-am facut si vazand ce s-a intamplat in ultimele 48 de ore, eu consider, sigur, ochiometric, cu o anumita aproximatie, dar fiind fizician pot sa fac destul de bine aproximatiile, ca prognoza corecta pentru maine este in felul urmator: 55 la suta, motiunea trece si 45 la suta, motiunea nu trece.

Erau sanse mai multe in urma cu 24-48 de ore, insa, pana la urma, prin miscarile de racolare de parlamentari sau de regrupare, sansele sunt acum asa cum le-am spus: 55 la suta motiunea trece si 45 la suta motiunea nu trece".

"Acum, sigur, trebuie sa vedem si ce s-a intamplat. Pe de o parte, in tabara motiunii, nu am ce sa fac, trebuie sa il apreciez pe Ludovic Orban, care in ultimele doua luni a dus o munca de anduranta, si pe blocuri politice, si la firul ierbii, cu parlamentarii, pentru ca sa asigure majoritatea. Pe de alta parte, un grup din PSD, inca favorabil ramanerii la guvernare, pentru ca nu este unanimitate acolo, a recuperat foarte mult prin influenta si negocieri in ultimele zile, ajutand-o pe Viorica Dancila sa recupereze si sa poata sa spere in continuare la scaunul ei de prim ministru", a completat Cozmin Gușă.

Cine sunt câștigătorii și perdanții în cazul în care moțiunea trece și în cazul în care nu trece

Patronul Realitatea TV a explicat apoi cine sunt câștigătorii și cine sunt perdanții în ipoteza în care moțiunea trece.

"In varianta in care motiunea trece, evident, castigatorii de etapa sunt Klaus Iohannis si Ludovic Orban, cei care si-au asumat pe fata daramarea guvernului Dancila. Iar Ludovic Orban a muncit foarte mult pentru asta, cum spuneam mai devreme.

Insa exista si un castigator implicit, care se numeste Dan Barna, bineinteles statul paralel. Pentru ca in aceasta varianta i se deschide partia pentru a accede in turul doi, de unde poate sa ii creeze mari probleme lui Klaus Iohannis, mult mai mari decat i-ar pune Viorica Dancila", a spus Cozmin Gușă, la Realitatea TV.

Apoi a adăugat: "Cine sunt perdantii? Perdantul clar este Viorica Dancila si grupul din jurul ei. Bineinteles, si PSD, care va avea sanse minime sa isi duca propriul candidat in turul II si atunci vor aparea in calitate de perdant la finalul acestei campanii. O Viorica Dancila fara insemnele de prim ministru va insemna mult mai putin in campanie. Nu este genul de candidat care sa stie sa se victimizeze si nici nu este asistata corespunzator. Eu i-am mai transmis de la distanta Vioricai Dancila ca, daca vrea sa faca ceva, trebuie sa isi concedieze consilierii formali si informali, lucru care nu s-a intamplat".

Cozmin Gușă s-a referit apoi la varianta a doua, cea în care moțiunea nu trece.

"Varianta a doua este ca motiunea nu trece. Atunci, bineinteles, judecand invers, Dancila si PSD sunt cei care castiga pe termen scurt si vor fi ajutati sa joace in turul II, dand dovada de anduranta, de putere de convingere. Atentie! Nu neaparat la publicul romanesc sau la votanti, ci in interiorul bloclului parlamentar, ceea ce nu este putin lucru. O victorie este o victorie si asta ar propulsa-o pe Viorica Dancila in turul II.

Acum, cine ar fi perdantii. Principalii perdanti sunt cei care au descurajat aceasta motiune si va dau doua personaje: Victor Ponta si, culmea!, Dan Barna, chiar daca ar fi fost beneficiarul trecerii motiunii. Sigur, la pachet vine si Tariceanu.

Victor Ponta, prin mesajul ca nu ar vota un guvern Ludovic Orban, ca mai degraba ar juca pe o varianta improbabila cu o majoritate de tip PSD, atentie!, unde nu este dorit. El ne-a prezentat o optiune de majoritate cu PSD in conditiile in care nu este dorit nici macar de 5 la suta din PSD pentru aceasta majoritate. A descurajat votul parlamentarilor care s-ar fi dus pe mesajul lui Ponta daca ar fi avut certitudinea unei noi majoritati. Pentru ca sunt foarte multi parlamentari care merg la motiune ca sa ajunga la guvernare, printr-o noua majoritate. Daca motiunea nu trece, Ponta va fi perdantul principal, cu consecinte inclusiv in interiorul formatiunii lor politice, nu mai vorbesc de candidatura lui Mircea Diaconu.

Dan Barna, al doilea om din statul paralel, pe langa Victor Ponta, prin mesajele din ultimele 24 de ore, in care a dat ca improbabila trecerea motiunii, el a dat si un mesaj subliminal de neincredere in motiune si deloc de agregare a voturilor din partea USR. De altfel, ultima achizitie, facuta in urma cu cateva zeci de minute, este vorba despre parlamentarul Dohotaru, vine ca o consecinta a acestui mesaj al lui Dan Barna", a explicat patronul Realitatea TV.

"Practic, acestia sunt castigatorii si perdantii, in cazul in care motiunea nu va trece. De ce nu Orban si Iohannis? Din doua motive: Orban a facut tot ceea ce tinea de el in ultimele doua luni ca sa agregheze aceste semnaturi, cu patru mai multe decat ar fi trebuit, ceea ce nu este putin lucru. Iar Iohannis pierde doar in aparenta maine, pentru ca, in acest fel, din netrecerea motiunii, Iohannis isi poate asigura un adversar mai accesibil din punct de vedere al luptei politice pentru turul II, respectiv Viorica Dancila, in conditiile in care Barna nu se va califica. Va fi o pierdere minora de 48-72 de ore, pana trece emotia, dar la final va fi o victorie", a încheiat Cozmin Gușă.