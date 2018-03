Cozmin Guşă dă cărțile pe față și vorbește despre relațiile lui și ale lui Rareș Bogdan cu George Maior și Florian Coldea: 'Nu m-am văzut la SRI'

"Nu am fost niciodată la SRI să mă văd cu Maior. Cu Coldea, am avut o singură întâlnire", a spus consultantul politic Cozmin Guşă, la Realitatea TV. Acesta a comentat declaraţiile lui Sebastian Ghiţă despre apropiaţii şefilor SRI.

Sebastian Ghiţă a spus recent că Dan Voiculescu era un apropiat al şefilor SRI, George Maior şi Florian Coldea, şi că în aceleaşi locaţii mergeau Cozmin Guşă, Rareş Bogdan şi Gigi Becali.

"Ce spune Ghiţă este parţial corect, legat de aceste lucruri. Sigur că el exagerează. Eu l-am văzut pe Dan Voiculescu că nu a negat faptul că s-ar fi întâlnit cu George Maior, a negat doar faptul că s-a întâlnit cu Coldea. Asta a fost o lovitură destul de serioasă la Antena 3. Am văzut chiar momentul în care lui săracului Gâdea i-au căzut ochelarii de pe nas şi i-a căzut şi faţa, iar Cristoiu era încurcat că nu era în program aşa ceva.

Legat de Rareş Bogdan, sigur pe mandatele lui Maior şi Coldea nu a fost pe acolo, iar de Gigi Becali chiar nu ştiu. A spus într-o conferinţă de presă că nu a fost şi probabil că nu a fost. Legat de mine, eu îl cunosc pe George Maior din 2001, de când eram secretar general la PSD şi el era secretar de stat la Ministerul Apărării.

Am avut o relaţie foarte bună cu George Maior, chiar l-am recomandat paretenerilor noştri americani care erau puţin încurcaţi, aveam la Apărare pe Mircea Paşcu şi îl bănuiau de relaţii cu fostul KGB, şi atunci pe relaţiile pe care eu le aveam în SUA, fiind fost bursier al SUA, mai discutam cu americanii. Şi l-am recomandat pe George Maior ca să fie cel care negociază parteneriatul NATO şi în felul acesta s-a ţesut o relaţie.

Dar, pe timpul mandatelor lui Maior, n-am fost niciodată la SRI să mă întâlnesc cu Maior pentru simplul motiv că era foarte fricos, îi era frică de ce ar zice Băsescu dacă ar afla că bea o cafea cu mine. În rest, nu mă feresc să spun că am căutat să vorbesc cu şefi ai serviciilor de informaţii în calitatea mea de jurnalist, de geopolitician, pentru ca să înţeleg mai bine lucrurile sau pentru ca să pot să fiu de folos pentru alte strategii unde căpătam întrebări. Vorbesc aşa relaxat pentru că nu am angajamente, nu sunt ofiţer acoperit, nu voi fi, nu am fost niciodată", a spus Cozmin Guşă.

Consultantul politic mai precizează că a avut o singură întâlnire cu Florian Coldea.

"Legat de Coldea, aici Ghiţă are dreptate. Nu vreau să îl contrazic. M-am întâlnit o singură dată cu Coldea, cred că prin 2011, la un sediu al SRI, la iniţiativa sa. În 2010, eu condusesem campania, parte din campania din Republica Moldova unde a fost implicat şi Florian Coldea şi Vasile Dâncu şi Sebastian Ghiţă. Era un trio care a avut o strategie proastă şi care susţineau că fostul premier Filat, care acum e în puşcărie, poate să facă majoritate, iar pe strategia lor comuniştii câştigau. Eu am avut altă strategie care s-a dovedit câştigătoare şi în care am reuşit în final să îi punem pe comunişti în opoziţie. Am făcut-o atrăgând doi oameni care sunt profesionişti, Dan Dungaciu şi Doru Petruzzi care conduce IMAS-ul la Chişinău. Motivaţia de a ne întâlni în acel moment a lui Coldea era să discutăm despre Moldova la o perioadă după ce eu reuşisem strategia câştigătoare. Am discutat mai multe. A fost o singură dată. Deci cu Maior niciodată, cu Coldea odată", a declarat Guşă.

