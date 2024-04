Cresc tensiunile în Georgia: incidente între forțele de ordine și mulțimea de opozanţi proeuropeni - Video

Textul a scos în stradă mii de georgieni de când a fost depus în parlament pentru a doua oară la mijlocul lui aprilie de către partidul la putere, Visul Georgian. Este denunţat pentru asemănarea cu o lege adoptată în Rusia, care a făcut posibilă în câţiva ani să reducă la tăcere opoziţia faţă de Vladimir Putin.

De asemenea, a stârnit îngrijorare la Bruxelles care a avertizat că adoptarea acestui tip de lege ar putea anula şansele Georgiei de a adera la UE.

Fluturând drapelele Uniunii Europene şi Georgiei, aproximativ 20.000 de persoane s-au adunat în Piaţa Republicii din centrul Tbilisi, potrivit unui corespondent al agenţiei France Presse aflat la faţa locului.

The international media isn’t paying enough attention to the scale of the protests in Georgia tonight.



The pro-EU protesters that came out against the Russian-style “Foreign Agents Law” are chanting that Georgians want to be with Europe, not Russia



