Crin Bologa atrage atenția în interviul de la MJ: 'Reducerea competenţei DNA este o vulnerabilitate a societăţii româneşti'

Reducerea competenţei DNA este o vulnerabilitate a societăţii româneşti, a afirmat, marţi, procurorul-şef Crin Bologa, la interviul pentru un nou mandat, adăugând că a constatat o reducere "masivă" a instrumentării dosarelor de evaziune fiscală din momentul în care instituţia nu mai are competenţa pentru a lucra astfel de cauze.

"Este o vulnerabilitate reducerea competenţei nu pentru DNA, ci pentru rolul şi scopul DNA în societate. Este o vulnerabilitate a societăţii româneşti în momentul în care noi avem procurori specializaţi, avem o structură completă şi complexă şi noi am pierdut competenţa de a instrumenta cazuri evaziune fiscală. Reglementările nu ne permit să protejăm fondurile naţionale în aceeaşi măsură ca fondurile europene. De asemenea, prin dezincriminarea aproape totală a abuzului în serviciu, noi am cerut să ni se dea competenţa pentru delapidare, dar în anumite condiţii, de competenţă ridicată, de exemplu: peste 200.000 de euro prejudiciul şi săvârşită de persoane cu calitatea prevăzută de articolul 13. Deci, vulnerabilitatea nu este a noastră, este a societăţii româneşti, pentru că nu foloseşte la maximum o structură ca DNA", a explicat Bologa, la interviul susţinut la Ministerul Justiţiei.El a menţionat că a constatat o reducere "masivă" a instrumentării dosarelor de evaziune fiscală, după ce DNA a pierdut competenţa pe aceste cauze."Eu am constatat că de când DNA a pierdut competenţa pe evaziune fiscală nu mai există dosare importante de evaziune fiscală. Evaziunea fiscală este instrumentată de organe de poliţie sub supravegherea Parchetelor de pe lângă Tribunal. Nu au specialiştii noştri, nu au serviciu tehnic şi nu au procurorii noştri pregătiţi profesional. Am constatat că apare o reducere masivă a instrumentării dosarelor de evaziune fiscală şi a trimiterii în judecată pentru aceste fapte, deşi se constată că în jurul nostru este foarte multă evaziune fiscală", a arătat Crin Bologa.Cei doi candidaţi pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Crin Bologa, şi Marius Ionuţ Voineag, procuror în cadrul DNA - susţin interviul, marţi, în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.