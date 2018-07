Cristi Dănileț pornește RĂZBOIUL contra presei: 'Cât de jos poate ajunge jurnalismul din România'

Judecătorul Cristi Dănileț critică, în termeni duri, modul în care presa din România a tratat subiectul modificărilor legilor justiției. Magistratul acuză un ziar, al cărui nume nu îi face public, că ar fi publicat o informație falsă cu privire la poziția Comisiei de la Veneția față de modificările votate în Parlament.

"Pfff....am uitat ceva: mai stiti ziarul ala care s-a laudat la inceputul anului ca are o sursa cum ca cei din Comisia de la Venetia ar fi dat unda verde la legile justitiei?

Nici in ziua de azi nu si-au cerut scuze dupa ce ce i-am prins cu minciuna si la 9 ore dupa postare au fost nevoiti sa retraga articolul! In realitate, acum doua saptamani Comisia de la Venetia a trantit de toti peretii cu legile justitiei.

Va reamintesc tuturor ce a aparut in acel ziar online, spre aducere aminte la cat de jos poate ajunge jurnalismul din România. Ce au facut respectivii nu are nicio legatura cu presa sau libertatea de exprimare. Ei intra in categoria de teroristi mediatici", scrie Cristi Dănileț pe pagina sa.

