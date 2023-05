Cristina Neagu a explodat la adresa aribtrajului: `Mă simt ca un ra**t, a fost hoție pe față!`

Căpitanul CSM Bucureşti şi al naţionalei, Cristina Neagu, a avut declaraţii dure la adresa arbitrajului, după ratarea calificării la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, în urma înfrângerii, pe teren propriu, cu danezele de la Team Esbjerg.

CSM Bucureşti a pierdut, duminică, pe teren propriu, returul cu Team Esbjerg, scor 31-33, după 28-32 în tur, ratând, implicit, calificarea la Turneul F4, conform News.ro.

Meciul retur a fost arbitrat de spaniolii Javier Alvarez Mata şi Yon Bustamante Lopez, care au fost contestaţi în anumite decizii de cei 5.000 de fani, alături de banca tehnică a CSM Bucureşti.

La finalul partidei, căpitanul CSM Bucureşti, Cristina Neagu, a avut o reacţii dure la adresa arbitrajului.

”Pur şi simplu, când oamenii au ceva cu tine, îţi arată nevorbind. Am încercat să discut cu arbitrii, efectiv nu mă băgau în seamă. Nu te poţi lupta cu sistemul. Normal că suntem supărate şi dezamăgite, mai ales că am simţit că am fi putut s-o facem, dar e greu să joci şapte contra nouă pentru 60 de minute. În mod special în repriza a doua, când a fost furt pe faţă. Acum o să spună toată lumea că suntem români, că mereu dăm în arbitraj. Să spună fiecare ce vrea, eu spun ce am simţit. Cei 5.000 de oameni cred că au simţit la fel, şi voi cred că aţi simţit la fel. În repriza a doua s-a tras pe faţă cu echipa din Danemarca, nu spun că nu e o echipă bună, e o echipă foarte bună, dar am simţit că putem întoarce rezultatul. Mai ales în repriza a doua, arbitrajul a fost într-o singură direcţie”, a declarat Neagu după meci.

Handbalista consideră că CSM Bucureşti merita să se califice la Turneul Final Four.

”Nu te poţi lupta cu sistemul, este a doua mare hoţie pe care o trăiesc după Campionatul European, împotriva Muntenegrului. Cred că suntem o echipă care merita să fie în Final Four. Cred că este o victorie nemeritată şi o calificare nemeritată a echipei din Danemrca, indiferent cât de bună este această echipă. Vreau să mulţumesc oamenilor pentru că ne-au încurajat, au suferit şi ei alături de noi. Să elimini, să dai cartonaş roşu unei jucătoare care ridică braţele şi lasă jucătorul să arunce liber la poartă este de neconceput. După care, să dai cartonaşul roşu Crinei Pintea ..., după care toate mingile s-au întors în repriza a doua la ele... Mi-aş fi dorit să obţinem un rezultat pozitiv măcar pentru oamenii din sală, însă e clar că şi după al doilea cartonaş roşu am picat şi psihic. (...). Vedeţi, lucrurile astea se strâng, am crezut că după ce s-a întâmplat la Euro, o să existe nişte discuţii, o să se întâmple nişte lucuri bune, dar uite că trăim lucrul ăsta astăzi şi o să se termine sezonul, alţii merg să joace pentru trofeu şi la anul, probabil, o să se întâmple acelaşi lucru. Deci, în ce direcţie ne îndreptăm? E clar că lucrurile nu se întâmplă doar pe teren”, a spus Cristina Neagu.

Ea se declară dezamăgită, pentru că ”alţii” ar decide pe munca sa şi a echipei.

”E clar să suntem prea mici. Să trăieşti pe teren propriu asemenea lucruri este de nedescris. Am fost atât de dezamăgită, pentru că alţii decid pentru munca ta. Noi suntem nişte pioni pe terenul ăsta de handbal, noi muncim, noi alergăm şi noi suntem puse la punct, e clar să nu ţine de noi, dar, efectiv, m-am săturat ca alţii să decidă pe munca mea. Dacă sunt slabă, ok, nu merit, nu merităm ca echipă să mergem undeva, dar nu să te fure pe faţă pe teren propriu. Şi, efectiv, să te simţi ca un rahat după meci, că dacă ai fi jucat 3 săptămâni ar fi fost acelaşi rezultat. Aşa mă simt acum! În a doua repriză ne-au tăiat pur şi simplu aripile!”

CSM Bucureşti a ratat duminică, pe teren propriu, calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă de formaţia daneză Team Esbjerg, scor 33-31 (16-18), şi în returul sferturilor de finală.

În tur, danezele au câştigat cu scorul de 32-28 (17-13), iar cu succesul din retur se califică la Turneul Final Four.

Turneul Final Four din 2023 va avea loc la Budapesta, în 3-4 iunie, cu participarea echipelor Vipers, deţinătoarea trofeului, Gyor ETO, FTC Budapesta şi Team Esbjerg.

Vipers a eliminat în sferturi campioana României, Rapid Bucureşti (31-25, 40-31), Gyor a trecut de Odense (29-27, 37-28), FTC Budapesta a eliminat Metz Handball (26-32 şi 33-26), iar Team Esbjerg pe CSM Bucureşti (32-28, 33-31).

Pentru CSM Bucureşti a fost prima înfrângere a sezonului pe teren propriu în Liga Campionilor.