Cristina Tarcea a fost ȘOCATĂ când a descoperit protocolul dintre ICCJ și SRI: a CĂZUT cerul pe mine

Președintele ICCJ, Cristina Tarcea, a declarat că ”a căzut cerul pe mine” când am aflat că la există un protocol între ICCJ și SRI. Ea a precizat că se așteaptă motivarea CCR pentru a se putea decide în continuare cum vor fi administrate probele obținute cu sprijinul SRI de către procurori.

Citește și: SURSE - Liviu Dragnea scapă hățurile gărzii pretoriene: se naște un nou front de duri în interiorul PSD

”Eu întotdeauna am militat pentru sanționarea abuzurilor, dar niciodată prin înlăturarea abuzurilor cu alte abuzuri.

Eu trebuie să vă spun că în momentul în care am văzut că la ICCJ există un protocol secret a căzut cerul pe mine. Am respirat oarecum ușurată când am văzut că e din 2009. Prea multe detalii din el nu vă pot da, pentru că știți că este și un proces penal în curs din cauza semnăturii.

Trebuie să așteptăm motivarea CCR pe protocolul din 2009 și cel din 2016, pentru că așa vom știi și noi la Înalta Curte ce trebuie să facem și cum trebuie să acționăm în continuare. Trebuie să ținem cont de faptul că poate interveni nulitatea probelor în anumite dosare sau este la fel de posibil să nu intervină, dar deja asta este o discuție mult prea tehnică.”, a spus Cristina Tarcea, la Antena 3.