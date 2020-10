Criza ar putea fi chiar mai profundă decât s-a estimat ( Pablo Hernandez de Cos)

Guvernatorul Băncii Centrale a Spaniei, Pablo Hernandez de Cos, a avertizat marţi că potenţialele măsuri mai dure pentru a limita extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19) în ţară, ar putea duce la o criză chiar mai profundă decât în cel mai grav scenariu al băncii, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Conform datelor oficiale, peste o treime dintre noile cazuri de COVID-19 înregistrate în Spania sunt în regiunea Madrid, iar datele oficiale indicau peste 800.000 de cazuri pe ansamblul ţării şi peste 32.000 decese.Spania, a patra economie a zonei euro, se îndreaptă în acest an spre cel mai sever declin înregistrat vreodată, Banca Centrală estimând o scădere între 10,5% şi 12,6%.Dar Pablo Hernandez de Cos a avertizat că tendinţa este clar descrescătoare. "Nu putem exclude evoluţii mai nefavorabile decât în al doilea scenariu, cel mai sever pe care l-am luat în considerare", a declarat guvernatorul Băncii Spaniei.În acest context, De Cos a cerut un consens larg politic şi social pentru ca ţara să facă faţă efectelor economice negative ale pandemiei, după ce problemele politice se acutizează."Trebuie să fim conştienţi de magnitudinea dificultăţilor cu care ne confruntăm şi, prin urmare, cer să se ajungă la acorduri politice şi sociale pentru a aborda strategia de creştere cuprinzătoare, urgentă şi ambiţioasă, de care are nevoie ţara noastră", a spus guvernatorul în Parlament.De asemenea, acesta a cerut politicienilor să implementeze reforme structurale pentru piaţa forţei de muncă din Spania pentru a îmbunătăţi productivitatea şi să menţină stimulentele fiscale pe termen scurt pentru a depăşi criza.De Cos, care este şi membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a adăugat că există posibilităţi pentru mai multă consolidare în sistemul bancar din Europa, într-un moment în care creditorii sunt sub presiune pentru a face faţă dobânzilor scăzute şi creşterii nivelului creditelor neperformante.