Croitoru, după 2-1 cu Craiova: Ideea a fost să ducem meciul în a doua repriză, când prospeţimea şi-a spus cuvântul

Antrenorul echipei FC Botoşani, Marius Croitoru, a declarat că se aştepta ca CS Universitatea Craiova să nu aibă prospeţime şi să cadă fizic în meciul de duminică, după ce joi a evoluat în Conference League, potrivit news.ro.

"Înainte veneam cu capul plecat şi plecam cu coada între picioare, am luat bătaie de fiecare dată când am venit aici. Ultimele două meciuri au fost meciuri frumoase, chiar dacă unul s-a desfăşşurat pe timp de pandemie, fără suporteri. Acum a fost o atmosferă frumoasă.

Îmi felicit băieţii, este numai meritul lor. (n.r. - despre căldură) Este incredibil şi acum tremur. Îmi este greu să vorbesc, cred că pentru mine e mai bine, am slăbit vreo două, trei kilograme, dar pentru jucători la nivelul ăsta este incredibil. Dar nu cred că putem să comandăm în această perioadă o vreme să ne şi priască. Am vrut să nu iau gol prima repriză pentru că ştiam că este greu să ţii ritmul din trei în trei zile.

Chiar dacă au avut mici modificări, nu au fost 7-8 jucători ca să fie o echipă proaspătă. Am luat gol în inferioritate numerică, când jucătorul meu era afară, o greşeală.

Citește și: Stârnit de JUDECĂTORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...

Până atunci ne-am închis foarte bine, asta a fost şi ideea, să ducem meciul în a doua repriză, când prospeţimea şi-a spus cuvântul, mai ales pe această cădură incredibilă, 40 de grade.

Ne dă Dumnezeu putere şi înţelepciune să facem alegerile cele mai potrivite, în momentel potrivite şi nu pleacă nimeni de aici fără să avem ceva în loc.

Chair dacă s-a întâmplat în această vară să fim puţin dezechlibraţi, pentru că nu ne aşteptam să plece 14 fotbalişti numai în această vară.

De la primul meci în acest an, au fost 18 fotbalişti care au plecat, au fost vânduţi, alţii la final de contract. Am învăţat şi noi să nu mai facem contracte pe un an, doi ani, te chinui cu el, după care în următorul an se joacă el cu tine, mai ales cum am avut noi evoluţii foarte bune în ultima perioadă.

Rezultatele bune le fac ei şi, automat, au oferte în următorul an. Noi, ca echipă avem nevoie de ei, după jumătate de an pot semna cu orice altă echipă.

Edjouma are un an şi jumătate în care nu a jucat. L-am adus anul trecut, am preferat să-l ţin, să-l am sub semnătură, să-l plătesc degeaba, pentru că nu putea activa deoarece nu era liber de contract.

Era liber, dar au fost ceva probleme cu actele. Am hotărât să-l plătim jumătate de an fără să joace un minut numai pentru a-l pregăti pentru această vară. Am pierdut săptămâna aceast trei jucători pe aceeaşi poziţie, am schimbat sistemul şi de aceea l-am folosit pe Florescu (n.r. - revenit de curând din Japonia)", a declarat Croitoru, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CS Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), de FC Botoşani, în etapa a III-a a Ligii I. Acesta este al treilea meci la rând fără victorie pentru gazde, după 1-4, cu FCSB, în etapa a II-a, şi după 0-0, cu FC Laci, în Conference League.

Au marcat: Gustavo '40 / Ongenda '49, Enriko Papa '53.

După acest rezultat, CSU Craiova este pe locul 12, cu trei puncte, iar FC Botoşani, pe locul 3, cu şapte puncte. Lider este CFR Cluj, cu nouă puncte, iar Rapid este pe locul 2, cu şapte puncte.