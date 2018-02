CTP analizează miza scandalului DNA: 'E pregătirea de artilerie'

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă prezintă opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu în ceea ce poate fi numit scandalul momentului - dezvăluirile de la Antena3 care au cutremurat justiția.

Digi24:

"Concluzia este, după mine, evidentă. E pregătirea de artilerie pentru anunțul în Parlament sau unde l-o face dl ministru al Justiției în legătură cu conducerea DNA, cu dna Kovesi. A spus foarte corect dl Toader: „la ce bun să mai sesizez Inspecția Judiciară, știu ce am de făcut”. Știau foarte bine că nu poate fi demisă în seara asta, dar toate aceste declarații, tot ce am văzut aseară, înregistrările de la tv, sunt menite să pună cartușul, să încarce lovitura pentru momentul în care, în Parlament, pe baza raportului, pe baza a ceea ce ne amenință de trei luni, că a analizat, a gândit, a meditat, pe baza a tot ce au dat CSM, Inspecția Judiciară, ne va anunţa hotărârea în legătură cu dna Kovesi. Pentru asta s-a jucat această scenetă de brigadă artistică.

Operațiunea și-a atins scopul, va rămâne (în gândul unor oameni) ideea că „nu e în regulă cu Kovesi, făcea dosare, falsifica probe, s-o dea afară, că prea am auzit multe”. Nu există nicio probă. Dna Kovesi nu e eternă acolo, nu e de neînlocuit, dar nu poate fi dată afară pe baza a nimic.

Vor fi însă destui cei care vor considera că toată această încercare propagandistică e suficientă ca dna Kovesi să fie înlăturată.

Adevărul:

Ziarul Financiar:

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA are în ad­­ministrare staţiile CF Bucureşti Băneasa, Bucureşti Obor, halta de mişcare Otopeni, precum şi staţia Bucureşti Nord grupa B (Basarab). Tunari şi Pipera nu sunt staţii de cale ferată sau puncte de oprire pentru trenurile de călători. Cu ex­cep­ţia haltei Otopeni, celelalte staţii nominalizate sunt des­­chise traficului de călători”, spun reprezentanţii CFR.

„Celelalte” înseamnă Basarab – staţie care încă nu se află în centrul unui pol semnificativ de birouri, deşi zona urmează să se dezvolte, şi Băneasa, unde circulaţia trenurilor este ocazională.

Într-un răspuns transmis în 2014 de CFR către ZF, oficialii companiei spuneau că gara Băneasa este opera­ţională, însă folosirea acestei staţii pentru îm­barcarea/debarcarea de călători este opţiunea exclusivă a operatorilor de transport feroviar, care solicită traseele pentru mersul de tren, inclusiv staţiile de oprire.

Pe site-ul Infofer.ro, platforma pe care pot fi căutate trenurile CFR, staţia Băneasa nici nu este inclusă în lista de opţiuni pe care o au cei care vor să găsească informaţii despre circulaţia trenurilor.(Mai multe detalii AICI

www.go4it.ro:

Acum că ştim destul de multe despre smartphone-urile care urmează să apară la MWC 2018, toate privirile sunt îndreptate către următoarea serie de smartphone-uri de top de la Huawei, mult aşteptata P20 . Am tot primit informaţii pe căi neoficiale despre design, hardware şi capabilităţile dispozitivelor, iar acum avem la îndemână şi primele imagini 3D, realizate pe baza acestor leak-uri, care prezintă trei modele: Un P20 „normal”, echipat cu trei camere foto pe spate, un model P20 „Plus”, despre care am mai vorbit în trecut şi „mezinul familiei”, P20 Lite.

Până în prezent vorbeam doar despre P20 Plus şi Lite, însă acum vedem şi cum ar putea să arate modelul de bază, care dă numele acestei serii de telefoane. Spre diferenţă de leak-urile precedente, imaginile cu P20 dezvăluie o caracteristică neaşteptată: un senzor de amprentă pe partea din faţă a dispozitivului, poziţionat sub display. Având în vedere că P20 este aşteptat cu un sistem de recunoaştere facială cel puţin la fel de performant precum Face ID de la Apple, decizia de a păstra cititorul de amprentă este cel puţin ciudată. De asemenea, având în vedere că există deja soluţii pentru integrarea amprentei în display, includerea unui senzor tradiţional nu are foarte mult sens.