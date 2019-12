Cum a îndeplinit Iohannis visul PSD și profeția lui Brucan...

Vă mai amintiți de termenul pe care ni l-a dat Brucan, unul dintre creierele ”revoluției” de la 1989? Ne spunea că avem nevoie de 20 de ani de ”tranziție” între comunism oriental și democrație occidentală. Dar, s-a înșelat, am avut nevoie de 30. Bătrânul avea dreptate în logica lui, dar politica e făcută de oameni și ei nu performează întotdeauna așa cum se așteaptă unii.

Cel care a reușit să ducă profeția la bun sfârșit este Iohannis. Da, ați citi bine! Și, oricât de surprinzător sună asta din gura mea, să fie clar că nu am niciun interes aici să îl laud din senin, e de notorietate relația mea ”tensionată” cu el. Așa cum nu încerc nici să ”demonizez” vreun partid, nici să plâng de mila nimănui. Cel mult, vreau să fac un duș rece celor prea înfierbântați de victorie și celor prea înfuriați de înfrângere. Scopul meu nu este să lovesc sau să preamăresc, ci să vă invit să privim dintr-o perspectivă nouă situația politică din țară. Pentru că, acesta este adevărul: tranziția lui Brucan s-a terminat, România a intrat acum într-o nouă zonă de evoluție politică. Nu vi se pare că este așa? Haideți să vedem...

Ceea ce a și făcut Iohannis și ”echipa” lui în acești ani de prim mandat, când noi am crezut că tace aiurea. Omul a tăcut și a făcut de nici nu ne-am dat seama cum a reușit să întoarcă balanța puterii în țară. Și să aibă control total asupra jocului politic românesc. Să îi dăm Cezarului actual ce e al lui. Iar celor de la PNL o medalie, pentru că au știut să fie răbdători și ascultători, având încredere în comandantul lor (spre deosebire de mine). Pentru că, hai să recunoaștem, tot meritul în această victorie este al lui Iohannis! Construcția momentului de azi a început încă din 2013 (cel puțin) și, chiar dacă a avut dificultăți de adaptare și înțelegere la început de mandat, a reușit să se pună pe picioare după victoria zdrobitoare a lui Dragnea din 2016 și să își țină adversarul în corzi până l-a adus azi în K.O. Cu metode mai mult sau mai puțin corecte, dar așa e realpolitik, nimeni nu joacă fair. Nicăieri! Iar, la final, doar învingătorii vorbesc și decid.

PSD se zbate azi într-o revoluție internă, din care are șanse slabe să iasă întreg. După ce a încasat două lovituri de ciocan anul acesta, va mai încasa două la foc automat în primăvară și va ieși tot mai zdrobit. Și mai buimăcit. Dar, uite că, în prag de anticipate, liderii săi sunt preocupați să pună fiecare mâna pe mașinăria ruginită de vot pe care au moștenit-o de la Iliescu, în loc să își găsească de urgență o locomotivă, o ”interfață” cu credibilitate, care să le poată schimba rapid imaginea în ochii majorității poporului. Și, nu, nu vorbesc de o interfață pe placul pensionarilor...

Mai întâi, și-au gândit strategia prost, pe sisteme vechi de comunicare, deoarece majoritatea liderilor lor habar nu au de așa ceva și și-au ales consilieri incapabili să se adapteze la lumea nouă. ”Specialiști” din aceia care cred că dacă tot înșiri cifre goale la televizor e de ajuns ca lumea să te voteze. ”Consultanți” care îți spun să răspunzi la întrebarea moderatorului sau a adversarului cu ”noi am dat pensii și am alocat atâția și atâția bani”. Crezând că alegătorul e tâmp și nu observă că fugi și fandezi necinstit, că ai ceva de ascuns, că încerci să îi distragi atenția de al subiect, să îl păcălești. Halal ”trust building”! O strategie practicată cu non-succes de guvernarea PDL, dar pe care ”comunicatorii” români continuă să o considere regulă de aur. Ignorând prostește nevoia principală de credibilitate a politicianului și maturizarea electoratului.

Iar, în final, buba cea mare: leadership-ul! Există mulți pesediști cinstiți și de treabă, dar lumea te judecă după șefi. ”Partidul” nu există de sine stătător, partidul este conducerea lui, partidul este așa cum îi sunt conducătorii, lumea nu separă lucrurile, partidul e judecat după ce îi fac liderii pe moment. Or, având un electorat de stânga disciplinat, care reușea să depășească lehamitea de dreapta, baronii s-au obișnuit cu ideea că merge orice fac, că nu mai trebuie perdea, ajungând chiar să creadă că oricare dintre ei poate să fie vedetă națională și chiar să ajungă președinte, ca electoratul lor votează orbește. Cum ar veni, fiecare baron PSD are bastonul de mareșal în vilă, doar să aibă chef să se mute la București. Numai că, nu e așa, uite la Crin, avea față, avea discurs, avea tot ce îi trebuia, dar a fost destul să facă o greșeală majoră și chiar electoratul lui l-a rejectat. Dar, atunci, tot felul de baroni care, chiar dacă știu să se impună (prin metode specifice) într-un județ anume, nu sunt capabili să comunice coerent și credibil pentru o țară formată din 41 de județe cu mentalități diverse?

Numai că, odată cu minimizarea PSD ca forță politică, rostul lor va dispărea, așa cum le va dispărea și mesajul. Vor salva țara de cine acum? De liberali? De Iohannis? La guvernare nu vor fi acceptați, nu va fi tolerat nici faptul că fură din electoratul PNL, așa că singura lor soluție va fi să alunece pe stânga, unde și sunt doctrinar. Și să devină una dintre alternativele de extremă stânga la PSD, pentru tineretul urban care se crede de dreapta, dar are pretenții de stânga. Vor deveni unul dintre acele partidulețele personale de pe acea parte politică despre care vorbeam. Și cam atât, pentru că lideri care să rupă hamul și votul nu prea au de unde să nască, așa că cei ce au prins această perioadă, se vor învechi pe funcții și le vor roti între ei, ca liberalii în vremurile de partid balama.

Pro România lui Ponta a trecut în acest an prin rai, după care s-a prăbușit rapid în iad. După figura bună de la Euro și după ce a făcut jocurile la căderea guvernului PSD, Ponta s-a trezit brusc mort, vorba Ralucăi. Fie pentru că s-a obrăznicit la votarea Guvernului Orban, fie pentru că așa era planul din start, i-au fost smulse cele două aripi și trimise, pachet si echitabil, la PNL și PSD. Nu că Daniel Constantin sau Mihai Tudose ar însemna prea mult politic, dar mesajul de izolare al lui Ponta e cel care contează. Și mai ales voturile care vor asigura execuția planului pentru anticipate.

Ce viitor are Pro România? Nu e prea clar. Depinde în parte de abilitatea lui Ponta de a se redresa și recredibiliza la electoratul de stânga, dar și de cât va reuși să absoarbă din hemoragia prin care va trece PSD. Până una alta, timpul nu prea are răbdare cu el și are nevoie să treacă hopul de la anticipate, ca să intre în Parlament, pentru a putea sta pe picioarele lui. Dacă, însă, va fi și el măturat de valul anti-stânga, atunci e posibil să ajungă la o fuziune cu PSD și chiar să îl conducă iar. Asta dacă nu îl preia Gușă înaintea lui...