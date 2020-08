Cum arata mancarea care se consuma cu ochii si unde poate fi gasita

Expresia "sa mananci cu ochii" isi are sensul legat de faptul ca simtul vizual ne stimuleaza direct apetitul. Numeroase studii, precum cele realizate de Universitatile Politehnica din Valencia si respectiv Oxford, au confirmat faptul ca modul de prezentare si vesela utilizata pentru a servi mancarea influenteaza puternic atat decizia de a testa un nou aliment, cat si perceptia asupra gustului acestuia.

Restaurantul cu terasa Vacanta Culinara (www.vacantaculinara.ro) din Bucuresti - Ilfov (lacul Mogosoaia), care si-a lansat in urma cu cateva luni serviciile pe piata locala, a profitat de preparatele traditionale din numeroase colturi ale lumii pe care le include in meniu, pentru a sonda acest efect si asupra romanilor.

Mancarurile servite de Vacanta Culinara sunt preparate dupa retete autentice din tarile in care isi au originea. Asa incat clientii care calca pragul restaurantului au la dispozitie numeroase preparate pe care nu le-au incercat anterior.

Reprezentantii Vacanta Culinara au realizat un sondaj printre clienti, pentru a afla de la cei care au dorit sa testeze noi preparate care au fost principalele motive pentru care au ales sa comande un anume fel de mancare.

In topul raspunsurilor clientilor s-au aflat: poza produsului, ingredientele si respectiv originea acestuia. Astfel Vacanta Culinara dovedeste inca o data impactul imaginii asupra deciziei de consum.

Scontand pe aceste informatii, restaurantul de top a decis sa utilizeze furnizori locali de cea mai inalta calitate in dezvoltarea portofoliului de imagini de prezentare aferente meniului sau unic.

Pe langa servicii de consiliere in design ambiental pentru sedintele foto, Vacanta Culinara a apelat la serviciile fotografului profesionist Teodor Serban (www.serbanteodor.com), specializat in fotografie de produs si de eveniment pentru a ilustra delicioasele preparate integrate in meniu din peste 40 de colturi ale lumii.

“Am iesit din sfera de confort cu proiectul Vacanta Culinara, dar a meritat si s-a transformat ulterior intr-unul de suflet. A fost o adevarata provocare sa ilustrez conceptul de calatorie si vacanta printr-o serie atat de diversificata de preparate culinare. Inca din stadiul initial al sedințelor foto mi-am propus sa transmit cat mai multe sentimente prin fotografii, sa surprind cumva gustul prin latura olfactiva. In procesul de captare a imaginilor a fost necesara atentie catre principalele ingrediente care definesc originea preparatelor. Ulterior, in editarea foto m-am concentrat pe prezentarea cat mai corecta a nuantelor de culori pentru fiecare ipostaza surprinsa a preparatelor”, a explicat fotograful Teodor Serban.

Si vesela utilizata in cadrul sedintelor foto a fost una speciala, apartinand furnizorului local Chicineta (www.chicineta.com). Vacanta Culinara a utilizat produse din gama Stardust de la Chicineta pentru a scoate in evidenta savuroasele mancaruri. Chicineta este distribuitor si producator local de vesela de inalta calitate, bine cunoscut deja printre pasionatii de gastronomie pentru farfuriile sale cu mesaje si pentru seturile de portelan fin. Conceptul Chicineta ii apartine Oanei Titica, pasionata de arta culinara, care in anul 2011 a lansat povestea farfuriilor speciale, produse in Romania.

Fotografiile preparatelor Vacanta Culinara pot fi vizualizate pe www.vacantaculinara.ro.