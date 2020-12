CURIOS Klaus Iohannis iese ZI de zi, în campanie, deși în vară a sărbătorit ZIUA SUA cu două zile în avans, ca să fie liber

Președintele României, Klaus Iohannis, face campanie pe față pentru PNL. În ultimele săptămâni, Iohannis a muncit intensiv, participând la inaugurări, evenimente și făcând conferințe de presă în care a atacat PSD. Iohannis nu a fost mereu atât de harnic însă, fiind renumit pentru weekendurile libere, pe care le petrece la munte.

În vara acestui an, Iohannis a sărbătorit Ziua SUA în avans cu două zile pentru a putea să fie liber.

Klaus Iohannis, presedintele Romananiei: “2015 va reprezenta un an de reper pentru relatiile dintre Romania si SUA, in care vom valorifica impreuna toate oportunitatile. Having this in mind, please allow me to close my speech with a quote dear to me, from Martin Luther King: “The time is always right to do what is right”. Happy 4th of July!”,a spus Iohannis la ceremonie.