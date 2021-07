Cursuri de scufundări, glamping și audiţii muzicale subacvatice la lacul de la Dalnic

Turiştii care vor vizita în această vară Centrul de Cercetări Subacvatice din localitatea Dalnic vor avea posibilitatea de a participa la cursuri de scufundare, la audiţii muzicale subacvatice, de a bea o bere în barul amenajat în adâncul lacului şi a se caza într-un glamping.

Coordonatorul Centrului, scafandrul profesionist Szabo Jeno, a declarat că glampingul, cum este denumit acest camping de corturi cu confort sporit, a fost amenajat într-o livadă din apropierea lacului şi se bucură de succes, deoarece foarte mulţi turişti visează să îşi petreacă vacanţa în mijlocul naturii, dar nu sunt deloc dispuşi să renunţe la confortul de acasă, potrivit agerpres.ro.

Practic, într-un glamping turiştii au confortul unui hotel, deoarece corturile sunt mari, pot sta în picioare şi sunt dotate cu paturi, aşternuturi şi alte utilităţi, de la veioze şi prize, până la sobe pentru zilele mai friguroase şi terase de lemn decorate romantic cu flori.

De asemenea, există şi spaţii comune, cum ar fi grupurile sanitare, bucătăria şi un grătar în aer liber.

"Glamping este un concept nou, din câte ştiu. Glamour şi camping, pe scurt 'glamping'. Noi ne-am gândit la un spaţiu de cazare cât mai apropiat de natură, să nu fie construit nimic din beton, din nimic care te desparte de natură, dar, totodată, să fie şi comod, dacă plouă, de exemplu, să nu stai în noroi, să stai comod în cort şi atunci am găsit această soluţie de glamping, care nu ne desparte de natură, de unde auzi greierii, auzi vântul, păsărelele, dimineaţa intră soarele, eşti mult mai apropiate de natură, dar, totodată, ai şi confortul de acasă. Aceste corturi sunt spaţioase, poţi dormi comod (...) Ne-am gândit în primul rând la cei care vin la centrul nostru la terapie cu copiii cu probleme speciale şi nu au unde să se cazeze, dar nici nu pot sta cu aceşti copii într-un cort oarecare (...) Dar, glampingul e pentru toată lumea, deci cu o programare prealabilă întotdeauna găsim acea soluţie încât să putem să ne bucurăm împreună de natură, de ce oferă My Lake, de scufundări", a declarat pentru AGERPRES Szabo Jeno.

Persoanele care fac scufundări în lacul de la Dalnic şi ajung pe fundul acestuia, unde se află primul bar subacvatic din România, sunt servite cu o bere locală.

"Avem o berărie subacvatică şi chiar am văzut că în frigiderul unde ţinem berile s-au mutat somnii şi am lăsat şi pentru ei un raft (...) Deasupra şi dedesubt am pus berile, deci în momentul în care scafandrul o să scoată berea, poate să salute peştii. Cineva a spus la un moment dat că poate acela e barmanul (...) Avem şi nuferi pe lac şi pregătim un program special, la care visăm de mult timp şi care va avea loc la începutul lunii august, când sunt stelele căzătoare, Perseidele. Apa va fi caldă şi putem să le oferim oamenilor posibilitatea să plutească deasupra lacului şi să asculte muzică din apă, urmărind în direct acel spectacol oferit de cer", a mai spus Szabo Jeno.

Ploaia de meteori "Perseide" este un fenomen care se repetă în fiecare an, de la începutul lunii iulie până la jumătatea lunii august, iar astronomii spun că în perioada 11-13 august acesta atinge punctul culminant, adică vor cădea peste 100 de meteori pe oră.

Scafandrul Szabo Jeno, care are o experienţă de aproape trei decenii în acest domeniu, a absolvit Facultatea de Geologie din Cluj, iar în anul 1994 a obţinut brevetul internaţional de instructor, având atestat inclusiv din partea NAUI (SUA), cea mai mare organizaţie din lume pentru training subacvatic.

În studenţie a lucrat o perioadă împreună cu celebrul căpitan Jacques Ives Cousteau, pe care l-a însoţit într-o expediţie ce a avut ca scop evaluarea gradului de poluare a Dunării, începând din Pădurea Neagră şi până la vărsarea ei în Marea Neagră, iar în 2007 a lucrat cu Muzeul de Arheologie din Mangalia, făcând parte din echipa care a descoperit cetatea scufundată Callatis.

Szabo Jeno a avut, de-a lungul timpului, şi alte proiecte interesante, spre exemplu, în urmă cu câţiva ani, a înfiinţat o "şcoală subacvatică" pentru surdo-muţi, unde aceştia erau ajutaţi, prin intermediul audiţiilor subacvatice, să desluşească sunete şi să înveţe cuvinte.

Ideea i-a venit în timpul unui studiu de comunicare între oameni şi delfini prin intermediul sunetelor subacvatice.

Pasiunea pentru scufundări a transmis-o şi soţiei, celor două fiice, precum şi fiului său, Kolos, care este şi el instructor în cadrul Centrului de la Dalnic.

"Eu sunt instructor şi barman sub apă, împreună cu peştii, cu somnii şi caraşii aurii (...) Facem antrenamente şi cursuri pentru scafandri, dar şi cursuri pentru copii (...) Avem foarte multe proiecte, iar eu mereu le spun cursanţilor că 95% din tot ce se poate face la suprafaţă se poate face şi sub apă (...) Acum avem un proiect foarte interesant, ne-au contactat cei de la Federaţia de Backgammon, iar proiectul în sine este să jucăm table sub apă şi chiar să organizăm concursuri naţionale de table subacvatice şi după aceea, dacă reuşim, chiar internaţionale. Adică în echipament de scafandru, cu butelie pe noi, se joacă table sub apă, cu arbitru, cu cameră video live de sub apă. Acest proiect urmează în acest an, dacă nu anul viitor. Sora mea cea mai mare e studentă la Arte în Cluj, la ceramică şi având încă mai mult spaţiu şi loc în lac, dorim să facem o expoziţie de picturi şi ceramică sub apă, la trei metri adâncime", a declarat Szabo Kolos.

Acesta a precizat că centrul de la Dalnic organizează cursuri nu doar pentru scafandrii amatori, ci şi pentru cei care doresc să obţină brevet de scafandri profesionişti şi vor să lucreze în acest domeniu.

"În principiu, orice persoană poate participa la cursurile de scafandri, de la 7 ani în sus, până la 99-100 de ani. Am avut şi cursant de 80 de ani, deci nu există o limită de vârstă. Primul curs, cel de începător, nu îţi dă o meserie în mână, dar sunt mai multe nivele, cum este şi la şcoala de şoferi, aşa sunt şi cursurile sub apă. Sunt cursuri de speologie subacvatică, salvare subacvatică şi aşa deja se pot găsi diferite locuri de muncă, la Ambulanţă, la Pompieri sunt posturi pentru scafandri. Dar ceea ce mai facem noi, noi acredităm scafandri în sistem internaţional şi cu brevetul acesta, dacă ştii limba engleză, deja poţi pleca oriunde în lume ca instructor sau ghid subacvatic (...) Noi avem foarte mulţi oaspeţi din Oltenia şi din Bucureşti, mai puţini dintre cei care stau aici, în Ardeal. Aceştia pleacă la mare şi în Grecia, dar bucureştenii sau cei din Craiova, din Oltenia care s-au săturat deja de Thassos, de Grecia vin la noi şi fac scufundări pe vârful unui deal şi savurează o bere la trei metri adâncime", a mai spus Szabo Kolos.

Sora sa, Eniko, speră ca expoziţia subacvatică, pe care doreşte să o organizeze anul viitor împreună cu mai mulţi colegi, să prezinte interes şi să atragă un număr mare de oameni la Dalnic.

"Acum am terminat anul I de master la Ceramică-Sticlă la Universitatea de Arte şi Design din Cluj-Napoca şi am venit acasă vara asta ca să ajut la afacerea de familie, dar din octombrie am să plec un semestru la Bari, cu o bursă Erasmus, apoi am să îmi pregătesc disertaţia la Cluj. Am de mult timp ideea asta de a organiza o expoziţie subacvatică, de fapt am o grămadă de lucrări care pot fi expuse sub apă şi aşa mi-a venit ideea să facem ceva special. Cum spunea şi Kolos, aproape tot ce se poate face pe uscat se poate realiza şi sub apă şi atunci, dacă tot sunt eu la Arte, ne-am gândit că asta ar fi o idee foarte bună (...) De fapt, nu singură, am vorbit şi cu alţi colegi să realizăm împreună o expoziţie sub apă dacă nu anul acesta, atunci anul viitor", a declarat Szabo Eniko.