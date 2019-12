Cutremur în Biserica Catolică după declarația controversată a deputatului Iulian Bulai - 'Îl îndemn să spună clar: 'am greșit''

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, sub a cărui jurisdicție funcționează deputatul USR Iulian Bulai, a luat atitudine publică, la liturghia celebrată în duminica „Sfintei Familii”, și s-a dezis de afirmațiile acestuia.

„Eu mă simt obligat, cu responsabilitatea pe care o am, să mă dezic public de afirmațiile făcute de deputatul amintit de prea-sfințitul, sigur, nu i-a spus numele, dar care se pretinde practicant catolic. Ne dezicem de afirmațiile gratuite, ca să nu zic mai mult, sau neinspirate pe care le-a făcut public. Am primit și de la catolicii din străinătate observații: „Prea-sfințite, dar nu spuneți nimic?”. Ba da, o spun acum. Ne dezicem de afirmațiile făcute. Aș vrea să cred că a spus acele lucruri nu cu intenția de a aduce blasfemie la adresa adevărurilor predicate de veacuri de Biserică, dar sunt o blasfemie. (...) Fecioara Maria a fost o adevărată mamă, nu surogat! Eu îl îndemn, dacă are bună-voință și vrea să dea dovadă că este catolic practicant, pentru că public a făcut acest lucru, tot public să retragă afirmațiile făcute și să spună clar: „am greșit!””, a spus Iosif Păuleț.

Postarea controversată

Deputatul USR Iulian Bulai a scris într-o postare pe Facebook că Isus, a cărui naştere este sărbătorită de Crăciun, provine ”dintr-o familie foarte ciudată”, ”cu o mamă surogat şi un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea”.



De asemenea, Bulai a comparat comunitatea de acum 2000 de ani din Betleem cu comunităţile ”eşuate” din România de astăzi.

”Un copil. Sărac şi provenit dintr-o familie foarte ciudată. Un tată trecut de prima tinereţe şi o mamă adolescentă. Apărut în lume fără ca părinţii lui să fi făcut dragoste. Cu o mamă surogat şi un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea. Refuzat de comunitate. Născut fără ca părinţii să fi fost căsătoriţi, doar logodiţi. Naşterea lui arată extradordinarul, dar şi limitele societăţii în care a apărut. Acum 2000 de ani s-au întâmplat cele scrise mai sus. Soarta lui este astăzi împărtăşită de mulţi copii din România, dar care nu au avut alături părinţi atât de iubitori”, a scris Iulian Bulai pe pagina sa de Facebook, stârnind un val de reacţii negative.

”Avem peste 50.000 de copii în grija statului. Peste 3.000 de copii anual daţi spre adopţie. Mai mult de o treime din cei 3.000 nu îşi găsesc o familie. Anual aprox. 2.000 de copii sunt declaraţi greu adoptabili-nimeni nu îi vrea în România. Peste 1000 de copii români au fost traficaţi doar în UK până în 2007. Recent, justiţia română nu a găsit niciun vinovat din cele câteva zeci/ sute care ar fi fost implicaţi în traficul a aproape 200 de copii din Ţăndărei. Acesta este cel mai mediatizat caz recent de trafic de fiinţe umane din România, dar nicidecum singurul. Asta arată multe comunităţi eşuate sau cvasi eşuate în România. Comunităţi eşuate la fel de mult ca cea din Betleem de acum 2000 de ani. Eşuate din lipsă de implicare a celor din jur”, mai scrie deputatul pe Facebook.