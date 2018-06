CUTREMUR pe scena politică: 7 politicieni ALDE şi PSD vor rămâne fără vize! - 'Daddy deschide lista'

Deputatul PNL, Florin Cîțu, anunţă, pe Facebook, că una din ţările partenere ale României vrea să lase şapte politicieni ALDE -PSD fără vize.

“Daddy” deschide lista! Lucrurile sunt pe cale sa intre intr-o zona periculoasa. Nu este clar daca si pentru Romania sau doar pentru o parte dintre romani! Am participat la o discutie unde, printre altii, erau prezenti si reprezentatii a doua tari cu care Romania are parteneriate strategice. Unul dintre ei, m-a luat deoparte si m-a intrebat ce naiba se intampla cu Romania. Era ingrijorat. Printre altele, mi-a spus foarte clar ca independenta justitiei este vitala in tara lui si in restul tarilor membre NATO. Partenerii nostri cauta cel mai eficient mod de a da un semnal clar Romaniei ca nu sunt de acord cu ce se intampla. Evident vorbea despre atacurile politicienilor la justitie pentru a-si rezolva problemele personal", scrie parlamentarul liberal, pe Facebook.

Florin Cîțu spune că oficialul străin i-a spus că se poate trece la măsuri împotriva unor politicieni, iar printre interdicții este și aceea de a participa la întâlniri cu omologii lor.

"Putin contrariat am intrebat: ok, si ce se poate intampla? Atunci mi-a prezentat un scenariu. In opinia lor experienta acumulata pana acum, masurile luate impotriva unor tari care nu respecta democratia nu s-au dovedit eficiente cand au fost aplicate doar statelor (sanctiuni economice, embargou, etc ).A devenit si mai precis cand mi-a explicat ca sanctiunile luata impotriva unor lideri politici sunt mult mai eficiente. Mi-a dat exemplu Rusia, Belarus, Coreea de Nord, Iran. Pe intelesul tuturor, partenerii nostri strategici pot lua masuri impotriva unor oameni politici care genereaza instabilitate in zona. Masurile pot fi de la refuzarea vizelor de intrare pana la interdictia politicienilor de a participa la intalniri cu omologii lor din alte tari, supravegherea conturilor bancare, restrictii la transferurile bancare etc… Toate, sanctiuni deja aplicate unui numar mare de lideri politici", mai scrie Cîțu.

Alesul PNL spune că deja există o listă "neagră" pentru România, iar aceasta conține numele a șapte politicieni.

"Si acum vine bomba! Exista deja o lista de sapte politicieni din guvern si Parlament care sunt pe cale sa primeasca astfel de sanctiuni. Mi-a dat si cateva nume. Minstri si parlamentari din coalitia PSD+ALDE. Pentru mine este clar, mai ales acum, ca a vorbit foarte serios. Activarea acestor sanctiuni este iminenta. P.S. In noiembrie 2012, fostul premier Adrian Nastase a fost instiintat ca i-a fost retrasa viza de calatorie in aprilie 2012", scrie parlamentarul PNL.