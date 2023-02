Cutremurul din Turcia complică serios ecuația politică: Erdogan, nevoit să recunoască un mare eșec/ Video

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a apărat răspunsul guvernului său la cele două cutremure catastrofale, afirmând că a fost imposibil să se pregătească pentru amploarea dezastrului. Cel puțin 15.000 de persoane au murit în Turcia și în nordul Siriei, scrie BBC

Criticii au susținut că răspunsul serviciilor de urgență a fost prea lent și că guvernul a fost slab pregătit. Erdogan a recunoscut că guvernul a întâmpinat unele probleme, dar a declarat că situația este acum "sub control".

Liderul principalului partid de opoziție din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, nu a fost de acord. "Dacă există o persoană responsabilă pentru acest lucru, acela este Erdogan", a spus el, informează Mediafax.

Președintele a respins acuzația și a declarat că este nevoie de unitate în urma dezastrului: "Într-o perioadă ca aceasta, nu pot suporta ca oamenii să desfășoare campanii negative în interes politic", a declarat el reporterilor din Hatay.

Mii de supraviețuitori au petrecut o a treia noapte în frig, iar speranța dispare pentru mulți dintre cei prinși sub dărâmături.

Un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat că supraviețuitorii ar putea fi puternic afectați de temperaturile scăzute.

"Avem o mulțime de oameni care au supraviețuit în aer liber, în condiții din ce în ce mai rele și îngrozitoare", a declarat miercuri Robert Holden, managerul de intervenție în caz de cutremur al OMS.

"Suntem în pericol de a asista la un dezastru secundar care ar putea provoca daune mai multor persoane decât dezastrul inițial dacă nu ne mișcăm în același ritm și cu aceeași intensitate cu care o facem în ceea ce privește căutarea și salvarea."

În Siria, țară vecină, eforturile de ajutorare au fost complicate de anii de conflict care au distrus infrastructura.

Punctul de trecere Bab al-Hawa dintre Turcia și Siria a fost închis de la cutremur, deoarece drumurile au fost grav avariate.

În timp ce un oficial de rang înalt al ONU a declarat că drumul ar putea fi accesibil în curând, ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a confirmat că țara lucrează pentru a deschide alte două treceri de frontieră pentru a ajuta la intrarea ajutoarelor în țară.

"Există unele dificultăți în ceea ce privește ajutoarele Turciei și ale comunității internaționale care ajung în Siria. Din acest motiv, se depun eforturi pentru a deschide încă două treceri de frontieră", a declarat el.

UE a confirmat că va trimite un ajutor de 3,5 milioane de euro în Siria, în urma unei cereri de asistență din partea guvernului, dar a precizat că ajutorul trebuie să fie livrat atât în zonele controlate de guvern, cât și în cele controlate de rebeli.

Peste 1 500 de persoane au murit numai în provincia Idlib, iar un consilier al președintelui sirian Bashar al-Assad a declarat că sancțiunile împiedică Siria să primească ajutorul de care are nevoie.

"Nu avem suficiente buldozere, nu avem suficiente macarale, nu avem suficient petrol din cauza sancțiunilor europene și americane", a declarat Bouthaina Shabban.

