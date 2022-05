Cuvinte uriașe pentru Simona Halep! Paula Badosa, după înfrângerea drastică în fața româncei: S-a văzut ce a fost. A jucat la un nivel foarte bun

Numărul 2 WTA, jucătoarea spaniolă Paula Badosa, a avut numai cuvinte de laudă la adresa Simonei Halep, după ce a fost învinsă fără drept de apel de jucătoarea română.

"Ea a jucat la un nivel foarte bun, tot meritul ei, iar eu nu am jucat foarte bine. Am ratat absolut tot. De aceea am reuşit să câştig doar patru ghemuri. În momentele importante, mingea a căzut de partea ei, iar la final trebuie doar să o aplaudăm. De aceea este o campioană în acest sport. Nu este cel mai bun moment acum. Mă simt destul de rău. Nu ştiu ce să zic. Este greu să pierzi acasă. A fost o săptămână grea, foarte stresantă, cu o mulţime de lucruri. O tragere la sorţi dificilă, de asemenea. Dar lucrurile merg cum merg şi trebuie să le accept. Cred că am nevoie de câteva zile libere, pentru că sunt unele turnee care par a fi cât cinci, iar acesta este cazul acum. Aşa că, da, cred că va trebui să mă odihnesc puţin", a declarat Badosa.

Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat în optimile de finală ale Madrid Open, după ce a învins-o, tot sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-1 pe spaniola Paula Badosa, locul 2 WTA, principala favorită a competiţiei de categorie WTA 1.000.

În faza următoare, Halep va evolua cu jucătoarea americană Cori Gauff, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 14.