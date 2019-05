Dacia Duster - Serie limitată în parteneriat cu o companie de telefonie mobilă

Dacia a anunţat, vineri, că a lansat Duster connected by Orange, conceput în parteneriat cu Orange, cu un preţ care porneşte de la 16.200 euro, TVA inclus potrivit news.ro.

Seria Limitată Duster connected by Orange oferă în standard toate echipamentele disponibile pe versiunea superioară de echipare Prestige, la care adaugă dotări precum funcţia mâini libere, multiview camera, avertizor pentru unghi mort şi un pachet special Orange.

La exterior, maşina are jante de aliaj de 17 inch, design Maldive, ornamente faţă şi spate cu aspect de crom satinat – nuanţă care se regăseşte şi la carcasele oglinzilor exterioare. În plus, geamurile din spate şi luneta au o tentă de culoare închisă. Interiorul beneficiază de volan şi schimbător de viteze îmbrăcate în piele şi de scaune faţă încălzite.

”Concepută în parteneriat cu Orange România, seria limitată vine cu un pachet multimedia complet, care le permite pasagerilor să îşi ia la drum emisiunile preferate, filmele, muzica şi toată distracţia, cu cel mai rapid internet 4G”, se arată în comunicat.

Pachetul special Orange oferă o tabletă Huawei MediaPad T3 de 9,6’’, un modem prin care se pot conecta la internet până la 10 utilizatori simultan, un încărcător auto ultra rapid, un suport de tetieră şi o husă pentru tabletă.

În plus, sunt incluse următoarele servicii, timp de 2 ani: 40 GB trafic lunar de internet mobil, în ţară şi în roaming UE, Orange TV Go cu acces la 80 de canale TV româneşti şi internaţionale şi HBO GO cu acces la peste 4.000 de episoade şi la sute de filme.

”Seria Limitată Duster connected by Orange este disponibilă atât în configuraţie 4x2 (cu motorizările pe benzină SCe de 114 CP şi TCe, în versiunile de 130 CP şi 150 CP), cât şi 4x4 (cu motorul pe benzină SCe de 114 CP şi cu propulsorul diesel Blue dCi de 115 CP)”, se arată în comunicat.

Preţurile variază între 16.200 Euro (TVA inclus) pentru versiunea 4x2, echipată cu motorul SCe de 114 CP şi 19.900 Euro pentru versiunea 4x4, echipată cu motorul diesel Blue dCi de 115 CP.