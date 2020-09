Dacian Cioloș a anunțat PRIMA schimbare pe care o vor face primarii USR-PLUS după învestire

Copreşedinţii USR PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş, au prezentat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, trei măsuri pe care urmează să le susţină toţii aleşii locali ai formaţiunii: publicarea contractelor de achiziţii pe site, implementarea ghişeului online unic şi realizarea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene - demers susţinut şi de europarlamentarii USR-PLUS.

Dacian Cioloş a declarat că unul dintre obiective este ca în cel mult trei luni de la instalarea primarilor aleşi pe listele USR PLUS, aceştia să poată prezenta comunităţii proiectele prioritare pe care intenţionează să le finanţeze din fonduri europene.

"Suntem pe cale de a aproba la nivel european un buget semnificativ crescut pentru Uniunea Europeană, pentru a ieşi din criza aceasta accelerată şi accentuată şi de COVID - buget european prin care România ar putea beneficia în următorii şapte ani de aproape 80 de miliarde de euro. E o oportunitate foarte mare şi noi ne dorim - aşa cum ne-am luat angajamentul încă din campania pentru europarlamentare - să aducem Europa în România, de aceea am mers în Parlamentul European. Şi acum, cu alegerile locale, angajamentul pe care ni-l luăm este că cei opt europarlamentari USR PLUS, cu toate echipele pe care le avem, vor lucra împreună cu aleşii noştri locali - cu primarii, cu consilierii locali - ca să îi ajutăm să pregătească proiecte şi să folosească fondurile europene", a spus Cioloş, lider al PLUS şi al grupului Renew Europe din Parlamentul European.

El a menţionat că în timpul campaniei a constatat că în foarte multe locuri din ţară fondurile europene "sunt doar o himeră".

"Oamenii au auzit de ele, dar nu le-au văzut niciodată. Pentru că primarii noştri, din păcate - mai ales în mediul rural, dar şi în multe oraşe - nu s-au atins de fonduri europene. Sau, atunci când s-au atins, s-au ars, pentru că, aplicând metodele pe care le-au învăţat la partid - de a drena o parte din banul public şi spre partid sau spre buzunarele acoliţilor - cu fonduri europene s-au ars. Şi atunci au preferat tot felul de planuri şi programe din bugetul naţional, buget care acum e în deficit major, iar deficitul va creşte după această criză", a evidenţiat el.

Dacian Cioloş a precizat că aleşii USR PLUS vor face demersuri pentru punerea în aplicare a Ordonanţei 41/2016, conform căreia autorităţile publice nu mai au dreptul să ceară cetăţeanului date pe care statul român le deţine deja la o altă autoritate publică. El a reamintit totodată că europarlamentarul Dragoş Tudorache a fost ales recent preşedinte al Comisiei speciale pentru digitalizare şi inteligenţă artificială.

"Ne angajăm ca toate website-urile primăriilor unde vom avea primari să aibă ataşate şi un ghişeu online unic, care să cuprindă toate formularele şi cererile pe care trebuie să le completeze cetăţenii; cereri şi formulare care să fie pre-completate cu date pe care deja administraţia publică le deţine şi să nu mai plimbăm cetăţenii de la un ghişeu la celălalt", a explicat el.

Dan Barna a declarat că reprezentanţii USR PLUS vor promova principiul "Fără hoţie la primărie", susţinând următoarele măsuri: publicarea pe site-urile primăriilor a tuturor contractelor de achiziţii pe care autoritatea locală le desfăşoară cu furnizorii, publicarea proiectelor desfăşurate şi prezentarea cheltuielilor aparatului propriu al primăriei. În acest sens, Dan Barna a declarat că nu este posibil ca unele "primării să fie clanuri de familie plătite generos cu diverse sume", dar lucrul acesta să nu fie transparent.

"În mult prea multe primării ale României, banii publici dispar într-o gaură neagră despre care nu ştie nimeni nimic. În 2020, veniturile autorităţilor locale au fost la nivelul de 80 de miliarde de lei, aproape 7% din PIB. Când vorbim de bugetul prognozat al Bucureştiului, prezentat chiar de doamna Firea, vorbim de 10 miliarde de lei. (...) Or, cu un astfel de buget, faptul că acum doamna Firea are neobrăzarea să solicite un nou mandat, prezentând ca rezultat un miliard - datorie şi faliment, este un lucru care trebuie să dea de gândit fiecărui bucureştean care nu e convins că ar trebui să meargă la vot", a afirmat Barna.