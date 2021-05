Dacian Cioloş îşi deschide birou de europarlamentar la Zalău, alături de deputatul Alin Prunean

Dacian Cioloş, copreşedintele USR PLUS şi preşedinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, îşi va deschide la Zalău un biroul local de europarlamentar, sâmbătă, 22 mai, acesta fiind cel de-al treilea birou deschis în România, după cele din Braşov şi Cluj-Napoca.

"Iată că a venit momentul să îmi deschid un birou de europarlamentar şi acasă, în Sălaj. Am promis acest lucru în campania electorală din mai 2019 şi mă bucur că am reuşit să mă ţin de cuvânt, în ciuda condiţiilor cu totul ieşite din comun cauzate de pandemia de COVID-19. E o mare bucurie pentru mine să mă întorc acasă şi pasul pe care-l fac acum sper să le fie de ajutor cetăţenilor care sunt ataşaţi de valorile Uniunii Europene. Biroul nostru va fi locul în care oamenii vor putea adresa întrebări referitoare la soluţiile pe care Parlamentul European le are pentru problemele zonei în care trăiesc şi locul în care cetăţenii din Zalău vor avea ocazia să propună proiecte pentru transformarea Uniunii Europene. Urmează o perioadă de relansare a economiei, după mai bine de un an care a stat sub semnul pandemiei. Este un moment potrivit pentru a fi cât mai aproape de oameni, de a-i asculta, de a-i ajuta şi de a găsi împreună soluţii", precizează Dacian Cioloş, într-un comunicat de presă dat publicităţii miercuri, potrivit agerpres.ro.

Lansarea biroului deputatului european Dacian Cioloş se face în tandem cu biroul deputatului USR-PLUS Alin Prunean, aflat în aceeaşi incintă şi coordonat în colaborare cu acesta.

"Am fost ales deputat prin votul cetăţenilor din judeţul Sălaj, iar 'vocea' lor trebuie să se facă auzită în Parlamentul României prin intermediul meu. Acesta este principalul motiv pentru care deschid, la Zalău, un cabinet parlamentar unde cetăţenii pot să vină să îmi adreseze întrebări, să facă sugestii de iniţiative legislative sau să îmi împărtăşească din ideile lor despre cum putem schimba în bine Sălajul şi România. Uşa acestui birou va fi mereu deschisă pentru sălăjeni şi pentru toţi cei care vor să îmi semnaleze dificultăţile cu care se confruntă în relaţia cu autorităţile statului. Cabinetul meu parlamentar e cel mai bun loc în care ne putem întâlni pentru a găsi, împreună, soluţii pentru problemele cu care ne confruntăm", menţionează Alin Prunean, în acelaşi comunicat.