Dacian Cioloș, prima reacție după ce a câștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS: 'Rezultatul nu e o victorie, că nu e război'

„Aș vrea să vă mulțumesc pentru voturile voastre, indiferent de persoana pe care ați ales să o votați pentru funcția de președinte al USR PLUS. Este impresionantă participarea și, prin numărul de membri care au votat, suntem un exemplu pentru ceea ce înseamnă să faci politică în România și ce înseamnă implicarea reală. Este un exercițiu de democrație și implicare decent și onest pentru care meritați felicitări și mulțumiri. Am putea spune că este o victorie a normalității modul în care s-au desfășurat votul și procesul electoral, dar îmi doresc să nu ne mai bucurăm de normalitate de parcă ar fi o excepție. Rolul nostru în politică ar trebui să fie acela de a asigura normalitatea în fiecare zi, de a nu mai permite aventuri politice și excese, pariuri și riscuri nejustificate. De aceea nu vreau să cataloghez acest prim tur ca pe o victorie sau orice altceva care ar părea că e rezultatul unui război. Este o competiție fără miză personală, este o alegere pentru viitorul partidului nostru, un vot pentru un USR PLUS mai bun și mai capabil să ofere societății românești o șansă la o viață decență și normală, la prosperitate și bucurie”, transmite Dacian Cioloș.

El le mulțumește lui Irineu Darău și lui Dan Barna, pentru că „împreună putem fi mai buni”.

„Nu îi consider contracandidați și concurenți, ci colegi, prieteni și parteneri pentru anii care vin, indiferent de rezultatul celui de-al doilea tur. Singura mea rugăminte este să înțelegem că votul colegilor noștri, membrii USR PLUS, este dedicat schimbării în bine, principiilor pe care le-am asumat și dorinței de a munci mai mult și mai eficient. Cred că se poate mai bine și mai mult, iar noi suntem aici ca să ne ținem de cuvânt față de voi toți, cei cărora vă cerem votul în aceste alegeri. În ceea ce mă privește, consider că partidul are nevoie de doi ani de construcție intensă, la sfârșitul cărora să avem șanse reale la președinția României și la o majoritate care să poată schimba și reforma România”, conchide Cioloș.

Dacian Cioloș a câștigat turul 1 al alegerilor interne pentru președinția USR PLUS, cu 46%. Dan Barna a obținut 43,9 la sută din sufragii, iar Irinel Darău - 10,1%.