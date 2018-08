Dan Andronic, dezvăluiri despre judecătorul Cristi Danileţ: Două plângeri penale după scandalul arhivei SIPA

Consultantul Dan Andronic, patronul ziarului Evenimentul zilei, afirmă că judecătorul Cristi Danileţ, fost membru CSM, a depus două plângeri penale în contextul dezvăluirilor de arhiva SIPA. Danileţ a vrut ca ziarul EvZ să fie pedepsit pentru că a publicat un document secret. Ulterior, judecătorul l-a acuzat pe Andronic de calomnie... pe un articol abrogat din Codul Penal.

"Judecătorul Dănileț este extrem de supărat. Pe viață, pe ziariști, pe politicieni și acum pe ministrul Justiției.

În mod normal, declarațiile sale de revoluționar marxist ar trebui să-l trimită în civilie. Chiar sunt curios dacă se va sesiza Inspecția Judiciară.

Să vă povestesc aventura noastră cu el:

1. Am publicat raportul secret privind jaful din arhiva SIPA. Raport desecretizat de actualul ministru și care a dovedit că ceea ce a publicat EvZ era extrem de adevărat!

Ce credeți că face judecătorul Dănileț. Ne face plângere penală la Parchet pentru publicare de documente secrete.

Nema interes public, nema libertate de expresie, nema îngrijorare că dosarele colegilor săi au fost copiate...

Ca orice magistrat (ne)preocupat de luxul drepturilor și libertăților cetățenești, Dănileț vroia să fim pedepsiți pentru că am publicat un document secret, dar extrem de adevărat!

De ce? Pentru că domnia sa pe vremea Monicăi Macovei participase la dezmățul din arhiva SIPA.

Am fost la Parchet, am dat declarații, am invocat interesul public, etc.

2. Mi-a făcut plângere penală la Parchetul din Cluj pentru calomnie, pe un articol abrogat din Codul Penal!!!

Bineînțeles că plângerea sa a fost soluționată cu neînceperea urmăririi penale. A atacat decizia procurorului în instanță. S-a respins și acolo. Așa că a invocat o excepție de neconstituționalitate, pentru că vezi doamne, Parlamentul nu a modificat CP suficient de repede pentru ca el să poată face el plângere!

Omul ăsta, judecător care decide soarta unor oameni, se comportă ca #rezist.

Noaptea minții...", scrie Dan Andronic pe Facebook, după care redă şi precizările despre dosar, de pe portalul instanţelor.

Judecătoria CLUJ-NAPOCA

Nr. unic (nr. format vechi) : 5625/211/2018

Data inregistrarii 19.03.2018

Data ultimei modificari: 29.05.2018

Sectie: Penal

Materie: Penal

Obiect: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)

Stadiu procesual: Fond

DANILEŢ VASILICĂ CRISTI Petent

DAN ANDRONIC Intimat

Tip solutie: respinge plângerea

Solutia pe scurt: In baza art. 29 al 3 din Legea nr. 47/1992 respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate invocată de către petentul VASILICĂ-CRISTI DANILEŢ cu privire la disp. art. 250 din Legea nr. 187/24.10.2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal. Cu drept de recurs în 48 de ore de la pronunţare Pronunţată in şedinţa publică din 24.05.2018, ora 16,15.

Document: Hotarâre 1641/2018 24.05.2018