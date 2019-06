Dan Barna, DEZVĂLUIRI în stilul Kovesi - Lucruri NEȘTIUTE despre liderul USR

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, liderul USR Dan Barna a dezvăluit lucruri neștiute despre el și familia sa. A vrut să fie scafandru, apoi arheolog și a ajuns în final la Drept. “ A ratat” întâlnirea cu Marea Unire, îi place ABBA și a făcut una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste, conform Mediafax.

Liderul USR a răspuns “Chestionarului lui Marius Tucă”, un set de întrebări menit să dezvăluie personalitatea, gusturile, dorințele, așteptările, concepțiile și nu în ultimul rând gândurile intime ale unui invitat.

Dan Barna este un „rac de iulie”, iar apartanența la această zodie nu-i dezminte năzuințele din copilărie.

“Rac. (...) Am vrut să fiu în copilărie scafandru. A fost un vis. Și după aia arheolog, cam toată adolescența. Cu parașuta am sărit, mai urmează și o tură de scufundare....arheolog am vrut să fiu cam toată copilăria și adolescența ... până am dat la Drept”, s-a confesat Dan Barna.

Pentru liderul USR, țara este locul de bine sufletesc, iar sufletul, capacitatea de a-l simți pe celălalt, „indiferent că celălalt e mai aproape sau nu”.

Întrebat care este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care a făcut-o Dan Barna a răspuns: “Cred că este: ”.

Data când s-a căsătorit a fost o adevărată piatră de încercare pentru Dan Barna.“Stai să nu greșesc. Asta e critică ( râde ). Din 2007? Da, da, da.”, și-a amintit liderul USR.

Căsătoria a însemnat pentru Dan Barna un sprijin “în viața de zi cu zi, pentru echilibrul meu mental”, iar soția, Olguța Dana Totolici, i-a fost mereu alături. Nu l-a ținut la ușă când întârzia după ședințe pentru că avea cheie.

“Da (râde) Am cheie. Obișnuiesc să am întotdeauna cheie. Nu, nu. Soția mea este un om grozav și, din păcate, aloc puțin timp, prea puțin timp familiei și ăsta este un lucru pe care mă tot chinui să-l repar”, a spus Dan Barna, fiind categoric în a susține că “femeile au inimă”.

Liderul USR a mai spus că libertatea este totul și a dezvăluit că ar fi vrut să fie prezent Marea Unire din decembrie 1918.

“Și spun asta pentru că din satul bunicilor mei, din Poiana Sibiului, au fost ( oameni de acolo, n.r.). Și aveau bunicii mei o fotografie cu cojoace așa, cum a plecat o ceată cu cojoace la Alba Iulia, atunci la 1 Decembrie. Și cred că efuziunea aia și cum Cicio Pop citea Declarația și .... Cred că era un sentiment așa de națiune renăscândă, cred că era spectaculos. Adică, să fii observator într-o dronă, să te uiți așa, cred că ar fi fost spectaculos”, a afirmat Dan Barna, care a copilărit în Poiana Sibiului și la Rășinari.

Liderul USR a mărturisit că ar mai fi vrut să fie prezent la concertul LIVE AID al lui Queen de pe Wembley, din 1985, că îi plac Led Zeppelin și ABBA.

„Mi se pare că ce au realizat ei a fost...Dacă te duci la muzeul ABBA din Stockholm .... e fabulos....e povestea despre oameni care au reușit rămânând totuși ”, a susținut Dan Barna.

Liderul USR a mai afirmat că are un frate și o soră și „ o relație foarte deschisă cu mama”, între cei doi nemaixistând “taine adolescentine nemărturisite”.

Cât despre copiii ai căror părinți vor fi Google, Yahoo sau Facebook, Dan Barna a spus că are încredere în noua generație.

“Am foarte mare încredere în capacitatea de adaptare a fiecărei noi generații. Pentru că mereu spunem: ”Aoleu, tinerii din ziua de azi....se va prăbuși lumea!” și totuși lucrul ăsta nu se întâmplă. Tinerii din ziua de azi devin în câțiva ani părinții din ziua de astăzi și lucrurile merg mai departe. Copiii din ziua de astăzi se nasc ”digitali” și, mă uitam, nepotul și nepoata mea sunt pe telefonul mobil precum pe clapele unui pian, pentru mine orice update la telefonul mobil înseamnă coșmarul să te adaptezi pe unde au plecat butoanele cu care abia te obișnuiseși, iar ei sunt familiari pe toate aceste lucruri digitale. Evident, vor fi, și sunt, mult mai adaptați pentru tot viitorul care vine peste noi”, a conchis liderul USR.