Dan Barna a luat foc: USR SOMEAZĂ Autoritatea Electorală Permanentă, din cauza finanțării partidelor

USR a cerut miercuri Autorităţii Electorale Permanente (AEP) să publice integral rapoartele de control privind finanţările tuturor partidelor politice, susţinând că aceste informaţii sunt de interes public şi este necesar ca cetăţenii să fie informaţi corect. La rândul său, preşedintele USR, Dan Barna, spune că formaţiunea sa este finanţată 100% transparent şi legal, motiv pentru care a şi câştigat procesele cu Autoritatea Electorală Permanentă.

”USR a demonstrat deja în instanţă că este un partid finanţat 100% transparent şi legal, prin donaţii online. Am câştigat procesele cu AEP privind finanţările campaniilor electorale din 2016 şi cu această victorie am schimbat pentru totdeauna modul în care partidele politice se pot finanţa în România. Am deschis calea oamenilor cinstiţi să îşi poată face partide şi să se poată finanţa din bani de la cetăţeni, nu de la baroni. Ce poate fi mai cinstit decât un sistem de donaţii prin card bancar, în care orice transfer este identificabil, trasabil şi verificabil electronic?”, a transmis Dan Barna printr-un comunicat de presă.

Uniunea mai spune că PSD intoxică opinia publică cu informaţii false, transmise prin televiziunile de casă: "USR este un partid transparent care poate dovedi oricând, fiecare leu primit vreodată, ceea ce nu se poate spune şi despre celelalte partide".

Totodată, USR consideră că toate partidele politice ar trebui să demonstreze aceeaşi transparenţă şi să fie de acord ca AEP să publice toate rapoartele de control, pentru toate partidele, pentru a elimina informaţiile toxice lansate în presă.

“Legea finanţării partidelor politice şi practica de verificare a Autorităţii Electorale Permanente au fost gândite pe vechiul sistem în care partidele politice erau finanţate prin sacoşele de bani aduse la partid. În acest sistem, deja depăşit, nu existau mici donatori, ci mari donatori care-şi recuperau banii prin contracte clientelare”, se mai arată în sursa citată.

De asemenea, USR afirmă că metoda de donaţii online este cea mai transparentă, motiv pentru care instanţa a decis în 2016 că donaţiile făcute către ei în campania electorală au fost legale.

“Metoda de donaţie implementată de USR, prin donaţiile online, este cea mai transparentă tocmai pentru că sursa banilor din conturi este uşor de verificat, orice donator trebuie să introducă datele sale de identitate pentru a face plata. În toată lumea civilizată se descurajează plăţile cash şi se încurajează cele online tocmai pentru transparenţă. Datorită acestei metode, instanţa a considerat că toate donaţiile făcute către USR în 2016 au fost legale”, a mai transmis USR.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a adresat, pe 13 iulie, două întrebări preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Constantin Barbu, în care cere lămuriri în legătură cu modul de finanţare a campaniei electorale de la alegerile parlamentare din 2016 de către PNL şi USR, Astfel, Dragnea vrea să ştie cum a fost sancţionat PNL pentru că a încheiat mai multe contracte de prestări servicii cu o firmă, fiind prestat un singur serviciu, dar au fost emise cinci facturi diferite şi când a sesizat AEP organele penale cu privire la faptul că reprezentanţii PNL este posibil să fi încălcat Codul de procedură penală. De asemenea, liderul PSD vrea să ştie dacă donaţiile primite de USR au fost legale, dar vrea să ştie şi dacă modul prin care s-au donat banii a fost legal.

În 14 februarie 2017, Autoritatea Electorală Permanentă a transmis, într-un răspuns la o solicitare News.ro, că în cazul USR instituţia a luat o decizie de rambursare a unor cheltuieli, precum şi una de nerambursare, în urma unor nereguli descoperite.

USR a contestat decizia AEP prin care suma de 640.000 de lei cheltuită de formaţiune în timpul campaniei electorale nu va fi rambursată, a anunţat atunci preşedintele partidului, Nicuşor Dan. Suma a fost strânsă în mare parte din donaţii făcute prin platformele Facebook şi Google, AEP acuzând lipsa semnăturilor olografe.