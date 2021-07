Dan Barna USR: Respectarea legii în dosarul Roșia Montană este 'o glumiță'

Prezent marti seara la emisiunea ACTUALITATEA, la B1 TV, Dan Barna a comentat asupra includerii Rosiei Montane in UNESCO si consecintelor acestei decizii asupra procesului international de la Washington dintre Gabriel Resources si Statul Roman.

In contextul aparitiei in spatiul public al unor elemente care ar putea indica anumite ilegalitati ale Dosarului Rosia Montana in UNESCO, intrebat de moderator daca in calitate de jurist dosarul UNESCO este corect întocmit din punct de vedere legal, Dan Barna a replicat spunand „Haideţi să nu facem glumiţe din astea...”.

Intrebat daca introducerea Rosiei Montane in UNESCO s-ar putea solda cu despagubiri in procesul international cu Gabriel Resources, Dan Barna a raspuns ca „listarea sau nelistarea n-are în realitate niciun efect asupra deciziei Curţii de Arbitraj”. Aceasta afirmatie este contrara celor afirmate de avocatii statului roman care au avertizat guvernul ca se vor pierde 5 miliarde de Euro daca Rosia Montana se introduce in UNESCO.

In continuare, Dan Barna a fost intrebat daca vede vreo răspundere ministerială în cazul în care vom fi obligaţi să plătim aceste daune, Dan Barna adminte ca „sumele pot fi urişe în oricare secvenţă” si nu a comentat daca are vreo raspundere personala in aceasta situatie.

Intrebat despre decizia UNESCO care va interzice definitiv mineritul in Rosia Montana, Dan Barna a precizat „Deci ideea aceasta foarte mult rostogolită, dar falsă, că listarea la Roşia Montană elimină definitiv pentru generaţiile viitoare şansa exploatării e una falsă.”, dar nu a explicat de ce este falsa.

Dan Barna a justificat nevoia de inscriere a Rosiei Montane in UNESCO prin faptul ca „nicăieri pe planetă nu mai există mine romane, lucrul ăsta există doar la Roşia Montană”, desi moderatorul i-a precizat ca exista mine romane chiar in Romania, „la Bucium, la Zlatna, la Almaşul Mare”.

Din pacate, Dan Barna a parut ca nu ia in considerare realitatile faptice si juridice si prefera sa ramana intr-o logica militantista, limitandu-se la un discurs politic electoral care duce in derizoriu recomandarile avocatilor statului cu consecinte catastrofale pentru Romania in cazul neretragerii dosarului Rosia Montana din UNESCO. Dupa cum chiar el recunoaste „poziţia noastră faţă de Roşia Montană este unul dintre liniile de consolidare şi de creştere a USR-PLUS în politica din România”.