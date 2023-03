Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, reacție la afirmațiile lui Aurescu: 'Mă așteptam să nu exprime o poziție care să afecteze PNL'

Europarlamentarul Dan Motreanu, prim-vicepreședintele PNL, reacționează la conflictul dintre Rareș Bogdan și Bogdan Aurescu. Deși nu cere direct demisia ministrului de externe, cum a procedat deputatul Pavel Popescu, Motreanu se arată dezamăgit de faptul că Aurescu face afirmații care afectează PNL.

„Se pot spune multe despre Rareș Bogdan, dar nu că este prorus”

„Cu siguranță există și nemulțumiri cu privire la activitatea și performanța miniștrilor PNL . Dar nici nu trebuie să uităm că este o perioadă foarte grea, datâ de un context intern și international dificil în care ei își exercită atribuțiile, prerogativele si de aceea trebuie să apreciem și efortul pe care îl depun miniștrii.

Rares Bogdan este prim-vice al partidului , ales cu un număr mare de voturi, este un coleg cu o contribuție importantă la scorul electoral obținut de partid in ultimele bătălii electorale , iar intern coordonează strategia de comunicare a partidului. Și doar din aceste două ultime considerente are toate motivele să facă evaluări și propuneri. Sigur, acestea ar trebui să fie făcute in BPN Partidului, mai ales că în curand vor fi facute evaluări, probabil nu doar la nivelul miniștrilor ' ci și a secretarilor de stat, pentru că se apropie rotativa. Deocamdată, nu se știe cine va rămâne ministru și nici nu știu cine va merge ministru. Președintele Partidului, care este și prim-ministru , are cu siguranță o evaluare și un set de propuneri pe care le vom vota in BPN.

Totuși, subliniez că mă așteptam de la Ministrul de Externe, mai ales ca urmare a experienței pe care o are, să nu exprime o poziție publică care să afecteze PNL . Se pot spune multe despre Rareș Bogdan, dar că este prorus este o mare exagerare!”, afirmă Dan Motreanu.

Conflictul Rareș Bogdan - Bogdan Aurescu

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat, referindu-se la ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, că nu el sau PNL a decis ca acesta să ocupe funcţia de şef al diplomaţiei din România, ci statul. Europarlamentarul liberal a afirmat, de asemenea, că ar schimba mai mulţi miniştri. Întrebat dacă l-ar mai ţine în funcţie pe Bogdan Aurescu, dacă ar fi şeful lui direct, europarlamentarul a răspuns negativ. „Eu? Nu. Aş mai concedia încă câţiva miniştri”.

În replică, ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat pentru Digi24.ro că nu îl interesează părerile lui Rareş Bogdan. ”Practic, astfel de atacuri de la asemenea personaje sunt de fapt o confirmare că fac bine ce fac - e exact ca atunci când sunt atacat de Sputnik”, a argumentat Aurescu.