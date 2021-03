Dan Nichita, președintele interimar al USR Vrancea: 'ATOP - un loc al sinecurilor, unde se refugiază cei care au pierdut alegerile'

Preşedintele interimar al USR Vrancea, Dan Nichita, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că ATOP este perceput ca un loc al sinecurilor politice, în care se refugiază cei care au pierdut alegerile, şi le-a recomandat consilierilor judeţeni USR PLUS să renunţă la negocierile transpartinice privind desemnarea membrilor în acest for şi să ceară transparentizarea procesului de nominalizare.

"Există o percepţie colectivă că acest organism consultativ este un loc al sinecurilor, acolo unde se refugiază cei care au pierdut în alegeri şi care au nevoie de o indemnizaţie mai măricică. Din păcate, modul de desemnare a consilierilor judeţeni şi a reprezentanţilor comunităţii, societăţii civile este în continuare netransparent şi consider că USR nu trebuie să-şi părăsească rolul de avertizor de integritate. De aceea, recomand consilierilor judeţeni să ceară amânarea acestor desemnări, să renunţe la negocierile transpartinice care conduc la nominalizări netransparente şi fără niciun criteriu. Cred că trebuie să începem ca aceste consultări privind reprezentanţii comunităţii să fie reale, să vizeze oameni care au într-adevăr reprezentare în societatea civilă, pentru că altfel acest organism, care este văzut tocmai în slujba comunităţii noastre, îşi pierde orice raţiune de a fi şi devine un loc unde pariurile şi interesele politice converg. Nu cred că este corect ca toate partidele politice să aibă reprezentanţi în acest organism la nivel de consilieri judeţeni. Şi trebuie să ajungem la o reprezentativitate acceptată şi de către societate", a spus Dan Nichita, potrivit agerpres.ro.

El a susţinut că şi indemnizaţia ar trebui să fie simbolică, deoarece cei aleşi să facă parte din acest for sunt deja remuneraţi în alte funcţii, iar membrii ATOP ar trebui să fie solidari cu populaţia în această perioadă de austeritate.

"Pentru că cei care sunt desemnaţi consilieri judeţeni, cât şi reprezentanţii care vin din partea corpului poliţienesc, subprefect etc sunt cu toţii plătiţi, consider că pentru a elimina această imagine proastă, această percepţie de loc al sinecurilor, de cimitir al politicienilor care nu mai au loc în altă parte, consilierii judeţeni ai USR PLUS ar trebui să iniţieze un proiect de hotărâre CJ prin care indemnizaţia să aibă un cuantum doar simbolic, de exemplu 1 - 2% din indemnizaţia preşedintelui CJ Vrancea. Cred că trebuie să fim solidari cu populaţia şi să arătăm că partea aceasta de austeritate este asumată nu numai de populaţie, cât şi de reprezentanţii noştri. Considerăm că acesta ar fi un pas normal spre a elimina aceste percepţii, multe fundamentate. Este un organism consultativ, care nu are nicio putere reală şi care, dacă citim rapoartele de activitate, vom observa că nu şi-au atins absolut niciun scop, este doar un club de lectură în care instituţiile de forţă vin şi îşi expun nişte materiale care au fost deja rulate, aprobate în interiorul lor", a fost de părere Dan Nichita.

Acesta a precizat că nu există un mandat pentru a cere consilierilor judeţeni ai USR PLUS să întreprindă un demers în acest sens, dar este o recomandare, un apel către aceştia de a nu renunţa la anumite principii care caracterizează viaţa politică a USR Vrancea.

În şedinţa de luni a CJ Vrancea, pe ordinea de zi, se află un proiect de hotărâre care vizează alegerea membrilor ATOP.