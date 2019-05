Rămâne Ana Birchall la Justiție? Semnalul Vioricăi Dăncilă pentru liderii PSD

Premierul Viorica Dăncilă a răspuns, marți, într-o conferință de presă la Frasin (Suceava), la o întrebare legată de posibilitatea ca ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, să fie propusă șefului statului pentru un mandat plin la minister.

Întrebată dacă o menține pe Birchall la Justitie, Dăncilă a spus că Birchall este si vicepremier pe relatii strategice si daca ar primi portofoliul Justitiei atunci ar trebui o restructurare.

„Nu am discutat de acest lucru. Daca as mentine-o si intr-o parte si in alta ar fi privit ca o restructurare pentru ca e si vicepremier”, a spus Dancilă, care a precizat ca decizia va fi luata dupa europarlamentare intr-un CEX PSD.

Dancila a spus in repetate randuri ca nu vrea restructurare.