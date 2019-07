Daniel Breaz îi dă cu FLIT lui Ion Caramitru, după ce i-a cerut demisia: 'Nu am de ce'

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a declarat, marți, după întâlnirea de la Guvern cu managerii de teatre că Teatrul Național din București are un buget cu 4 milioane de lei mai mare decât anul trecut. Breaz a mai declarat că nu are motive să demisioneze, așa cum i-a cerut Ion Caramitru.

„Nu s-au tăiat bugetele, uitați-vă foarte bine pe ceea ce înseamnă buget. TNB are un buget mai mare decât anul trecut cu 4 milioane de lei, ceea ce spun cei din teatre că banii la capitolul bunuri și servicii, suma de bani față de anul trecut este mai mică. Da, la capitolul bunuri și servicii suma este o sumă mai mică, dar un manager care primește o anumită sumă de bani, care primește un anumit buget fiind ordonator principal de credite, exact ca și un ministru trebuie să gestioneze bugetul respectiv să se încadreze în buget. Deci nemulțumirile unora dintre ei, pentru că sunt instituții din subordine care nu au nevoie în momentul de față de suplimentări sau se pot descurca cu bugetul pe care îl au în momentul de față nu au făcut și chiar am cererile dânșilor pentru această lună de deschideri la bunuri și servicii cu sumă zero, sunt doar câteva instituții care au cerut acești bani”, a declarat, marți, ministrul Culturii, Daniel Breaz, după întâlnirea cu managerii de teatru de la Guvern, acolo unde a fost prezentă și Viorica Dăncilă.

Breaz a mai declarat că nu are motive să demisioneze, după ce Ion Caramitru, directorul TNB, i-a cerut să părăseasca funcția de ministrul al Culturii.

„Cred că am primit luna aceasta patru sau cinci instituții care au cerut o suplimentare la bunuri și servicii, deci este vorba de capitolul bunuri și servicii de unde se plătesc anumite cheltuieli de întreținere, de funcționare, se plătesc colaboratorii și aici este o altă discuție pe partea de plată a colaboratorilor, a contractelor colaboratorilor cu aceste instituții. Nu am de ce să demisionez. Ceea ce am făcut până în momentul de față a fost să gestionez cât se poate de realist tot ce înseamnă bugetul Ministerului Culturii și cred că în aceste 7 luni, mai bine de 7 luni de zile de când sunt ministrul Culturii, am realizat niște lucruri importante”, a mai declarat Breaz.

Ministrul a precizat, din nou, că va trimite un control la Teatrul Național din București.

Întâlnirea de marți de la Guvern a avut loc după ce aproximativ 250 de artiști au protestat, duminică, în Piața Victoriei din Capitală, aceștia fiind nemulțumiți de tăierile bugetare și de concedierile de la instituţiile de cultură.