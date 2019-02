Daniel Constantin îl critică pe Călin Popescu Tăriceanu și analizează proiectul de buget: 'De la guvernul zero la guvernul minus'

Preşedintele executiv al Pro România, deputatul Daniel Constantin, a declarat sâmbătă că execuţia bugetului pe cei doi ani de guvernare Dragnea-Tăriceanu arată investiţii mai mici chiar şi decât cele din "guvernul zero", condus de Dacian Cioloş.

"Guvernul Cioloş a rămas cu eticheta de 'guvern zero' pentru că a 'reuşit' performanţa de a avea cel mai scăzut nivel al investiţiilor publice din ultimii 10 ani - atât ca fonduri naţionale cât şi ca nivel al fondurilor europene atrase. Cu toţii spuneam că nu se poate mai jos de atât şi că accentul se va pune pe o dezvoltare economică sănătoasă, bazată pe investiţii care să creeze locuri de muncă şi venituri suplimentare la buget, nu doar pe stimularea continuă a consumului. Şi speranţa a fost întreţinută cu promisiuni în fiecare an atunci când s-a aprobat bugetul de stat. Dar execuţia bugetului pe cei doi ani de guvernare Dragnea-Tăriceanu ne arată investiţii mai mici chiar şi decât 'guvernul zero': 2017 - 3,2% PIB - 26,7 miliarde; 2018 - 3,6% PIB - 34,2 miliarde. În aceste condiţii, promisiunea de alocare a 47 miliarde - 4,6% din PIB în 2019 nu poate fi credibilă, deşi reprezintă şi în aceste condiţii o alocare mult mai mică decât realizatul anilor 2011-2015", a scris Constantin pe Facebook.

Acesta a adăugat că înţelege preocuparea lui Liviu Dragnea de stimulare a consumului prin creşteri de salarii şi pensii, alocări sociale, control prin buget al primarilor, dar ce nu înţelege este de ce 'omul de dreapta', Călin Popescu Tăriceanu, "a abandonat în totalitate dezvoltarea sectorului economic şi consolidarea clasei de mijloc, principii de bază ale oricărui om politic ce se vrea a fi liberal".