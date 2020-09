Daniel Pancu, după victoria cu FCSB: 'Este o victorie absolut meritată'

Tehnicianul formaţiei Poli Iaşi, Daniel Pancu, a declarat, duminică seară, că victoria cu FCSB, scor 5-2, din etapa a cincea a Ligii I, este absolut meritată.

"FCSB a venit cu multe rezerve, cu jucători tineri, era clar că suntem favoriţi. Am început jocul foarte prost, pentru a ne trezi. La pauză am schimbat puţin sistemul, am recuperat mingea mai sus, este o victorie absolut meritată. Cristea s-a transformat, s-a implicat tottal în antrenamente şi a demonstrat că şi la 36 de ani, dacă vrei cu adevărat poţi. Sper să maistea încă doi ani la Poli Iaşi, golurile, faptele, nu i le ia nimeni", a declarat Pancu la Digisport, potrivit news.ro.

Citește și: Exit-poll CURS-Avangarde: Gabriela Firea a câştigat într-un singur sector din Bucureşti

Formaţia FCSB a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 5-2, de echipa Poli Iaşi, în etapa a cincea a Ligii I.

Pentru Poli Iaşi au marcat Andrei Cristea '8, '22, '53, Passaglia '19 şi Calcan '71, în timp ce pentru FCSB au punctat Istrate '6 şi Tănase '60 (penalti).

Din minutul 79, FCSB a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Darius Olaru.