Daniil Medvedev a declarat că decizia ATP de a nu acorda puncte la turneul de la Wimbledon este una logică: Nu este uşor de comentat decizia ATP

Tenismenul rus Daniil Medvedev a declarat că decizia ATP de a nu acorda puncte la turneul de la Wimbledon este una logică, informează L’Equipe, citat de news.ro.

„S-a spus totul în legătură cu acest subiect. Nu este uşor de comentat decizia ATP. Când am văzut explicaţiile ATP, de ce au luat decizia, pentru că ei explică, nu spun doar ‚OK, am decis asta’, mi-am spus că este foarte logic. Nu am văzut asta la explicaţiile celor de la Wimbledon. Nu spun că decizia este bună sau rea, dar în orice caz, consider că explicaţia ATP este mai logică şi coerentă”, a spus Medvedev.

Organizatorii turneului de la Wimbledon au decis excluderea jucătorilor ruşi şi belaruşi, din cauza războiului din Ucraina. După această decizie, ATP şi WTA au anunţat că nu vor acorda puncte la turneul respectiv.