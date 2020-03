Dănuț Pop, despre Iohannis si PNL: 'Sunt depășiți de situație, dar le arde de combinații politice!'

Președinte PER, Dănuț Pop, a apreciat, într-un comunicat de presă, că președintele Klaus Iohannis si PNL sunt depășiți de situație, dar , cu toate acestea, „le arde de combinații politice”

„12 martie 2020 va rămâne in istorie ca ziua in care liberalii au întors spatele romanilor iar președintele țării și-a dat cu tesla in tendoane. Dar asta vor vedea ei in alegerile din vara!

Din cauza unei strategii de doi lei de a declanșa anticipate, Klaus Iohannis, alături de guvernul PNL, au jucat la cacealma stabilitatea guvernării intr-o țara greu încercată de epidemie internațională. Președintele României ne-a arătat ca este un gurmand politic și ca pentru niște voturi este in stare sa facă orice, fără sa țină cont de actualitatea românească. S-a văzut astăzi, clar, ca Florin Cîțu a fost doar o propunere care se dorea a fi respinsă! Un joc mizerabil orchestrat de la cel mai înalt nivel!

Conferința de presa a președintelui, din această seară, a fost una dezamăgitor de rușinoasa. Klaus Iohannis a ridicat gestul lui Cîțu la “rang” de maturitate politică, când, de fapt, acest purtător de pix, Florin Cîțu, și-a dat examenul de sclavie politica in fata tuturor romanilor.

Deși situația epidemică se agravează, Presedintele României continua tupeist sa se adreseze romanilor citind de pe foi și o tine intr-o solidaritate continua fata de romanii greu încercați! Convocare CSAT și închiderea granițelor, doua măsuri pe care le-am cerut din 23 februarie 2020. Nici președintele, nici guvernul nu au acționat la timp! Iresponsabilii sunt depășiți de situație, dar le arde de combinații politice”, se arată într-un comunicat de presă al președintelui PER, Dănuț Pop.