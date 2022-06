Dănuț Pop, președintele PER: Actualii guvernanți sunt depășiți de situație iar răbdarea românilor este din ce în ce mai mică

Pentru mine este clar că actualii guvernanți sunt depășiți de situație iar răbdarea românilor este din ce în ce mai mică. Jocul de glezne privind aplicarea unor soluții potrivite la crizele actuale, este în defavoarea tuturor. Cum să mai discutăm acum despre plafonare, cand prețurile au crescut atât de mult?, susține președintele PER, Dănuț Pop.

”Nu sunt decât 2 soluții pentru a reveni și a ține sub control prețurile la energie și la gaze, având în vedere că statul este producator: naționalizarea prin răscumpărare sau crearea unei societăți unice de distribuție care să bage energia de la Nuclear, de la Hidro etc, în același coș, să facă un preț mediu, ca să poată rezista pe piață și să reducă profiturile. In felul acesta se poate controla prețul la producător.

Nu puțini au fost specialistii care au spus clar că România este un caz aproape unic la nivel euro­pean în care statul şi-a sabotat de unul singur sec­torul strategic al energiei. Țara noastră a închis centrale fără a pune nimic în loc! După ce Germania a anunțat că va lua măsuri de urgență pentru utilizarea sporită a cărbunelui, Austria a anunțat și ea reactivarea unei centrale pe cărbune care fusese dezafectată, pentru a evita o eventuală penurie. Am mai scris că asistăm la o schimbare de paradigmă! Pare că razboiul a anulat Green Dealul! Să redeschidem odată termocentralele și să facă ce trebuie pentru români și România!”, a mai spus Dănuț POP, Președinte PER.