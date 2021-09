Dario Bonetti și-a anunțat demisia de la Dinamo

Antrenorul italian Dario Bonetti a lăsat să se înţeleagă, într-o postare pe Facebook, că se desparte de echipa Dinamo Bucureşti după eşecul categoric cu FCSB, 0-6, suferit duminică seara, în ''eternul derby'' al fotbalului românesc.

''Am venit să sap un tranşeu cu mâinile goale pentru a încerca să ţin echipa în viaţă, iar acum a sosit cavaleria şi toată lumea e salvată. În acest moment mă simt folosit şi aruncat din punct de vedere fotbalistic şi uman, dar trebuie să spun că ştiam deja acest lucru. Cunosc fotbalul şi eram conştient de ceea ce se poate întâmpla, venind cu inima şi nu cu mintea. Trebuia să antrenez o echipă pe care nu o cunoşteam, formată din băieţi foarte tineri, veniţi din Divizia C sau de la Dinamo 2. Gândind cu inima rişti întotdeauna să ai un accident şi chiar asta s-a întâmplat'', scris Bonetti în reţeaua de socializare.

''Îmi aduc aminte că atunci când am venit, niciun antrenor nu dorea să preia echipa şi mi s-a spus, din acest motiv, că primele 10-12 partide nu ar fi importante şi că ar servi pentru a pregăti echipa, în aşteptarea ca FIFA să dea undă verde transferurilor (Dinamo nu a avut voie să facă transferări până în urmă cu zece zile, n. red.). În acel moment au răspuns, cunoscând fotbalul, că după câteva înfrângeri la rând vor începe presiunile, iar 12 partide sunt multe. Fotbalul e ceva, dar cine îl conduce nu cunoaşte materia de multe ori'', a adăugat tehnicianul italian.

Bonetti a ţinut să le mulţumească angajaţilor de la baza Săftica, celor de la club, jucătorilor şi, mai ales, ''tuturor suporterilor adevăraţi, care demonstrează un ataşament extraordinar, fapt care a fost principala motivaţie'' pentru care a decis să vină ''în acest moment istoric poate cel mai rău al lui Dinamo''.

''Aveam încredere în ridicarea sancţiunii FIFA, care s-a întâmplat şi apoi a avut loc o campanie de întăriri, în care am putut interveni doar parţial pentru unii jucători. Am insistat pentru un apărător central rapid şi cu experienţă, pentru un mijlocaş cu rol de conducător de joc şi pentru un atacant de calitate, pe lângă Mirko (Ivanovski, n. red). Cum s-au desfăşurat lucrurile confirmă ceea ce am gândit şi simţit pe pielea mea în această săptămână'', a subliniat Bonetti.

''Vreau să spun, în încheiere, că sunt foarte liniştit şi mulţumit de munca pe care am desfăşurat-o în această perioadă, în care unii tineri au devenit din rezerve la Dinamo 2 jucători convocaţi la naţionala U19. Iar alţi tineri şi-au putut arăta calităţile lor în Liga I. Am avut la dispoziţie un număr important de jucători minori, cum nu s-a mai întâmplat în istoria acestui club. Şi le-am dat şansa să joace şi am încercat să îi ajută să crească. Toţi aceşti tineri sunt sigur că au înţeles care este calea spre profesionism şi au şi-au dat singuri o şansă în viaţă. Sper că echipa şi clubul să revină curând la cele mai înalte niveluri ale sale! Vă îmbrăţişez pe toţi! Baftă! Forza Dinamo!'', a scris Bonetti în încheiere.

Bonetti a semnat pe 14 iulie un contract pe un sezon, cu drept de prelungire pe încă unul. În opt partide în care s-a aflat pe bancă în acest sezon, Dinamo a înregistrat două victorii şi şase eşecuri, culminând cu 0-6 cu FCSB, cea mai drastică înfrângere suferită în faţa marii rivale.

Italianul Bonetti a câştigat în trecut două trofee cu Dinamo, Cupa României şi Supercupa României, ambele în 2012. El mai avea 41 de meciuri la conducerea echipei Dinamo, în precedentele două mandate: iunie-octombrie 2009 şi aprilie-noiembrie anul 2012.

În 2009, Dinamo, cu Dario Bonetti pe bancă, a reuşit "Minunea de la Liberec" şi s-a calificat în grupele Europa League, aceasta fiind ultima performanţă notabilă în cupele europene pentru Dinamo.

Bonetti, care a împlinit 60 de ani pe 5 august, a jucat pentru Brescia, Sampdoria, AS Roma, AC Milan, Verona, Juventus şi SPAL.

Dario Bonetti le-a antrenat în carieră pe Sestreze, Dundee FC, Potenza, Sopron, Gallipoli, Juve Stabia, prima reprezentativă a Zambiei, ASA Tg. Mureş şi Dinamo, echipă la care a stat pe banca tehnică în 41 de meciuri în toate competiţiile, 10 în perioada iunie-octombrie 2009 şi 31 între aprilie şi noiembrie 2012.