Darius Vâlcov, primul interviu din ultimii 3 ani: Ce i-a spus lui Mihai Gâdea că l-a determinat să meargă la Antena 3

Darius Vâlcov a decis să meargă la Antena 3, pentru a-i acorda un interviu lui Mihai Gâdea! El și-a motivat decizia prin faptul că se împlinește un an și jumătate de când PSD a preluat puterea și pentru a explica ce performanțe economice a realizat România prin programul de guvernare la care el a contriuit decisiv.

”Trebuie să anunță că urmează perioada cea mai importantă și cea mai explozivă din programul de guvernare.Nu am făcut nicio evaluare a miniștrilor niciodată, am făcut evaluarea stadiului îndeplinirii programului de guvernare. Evaluarea miniștrilor se face mult mai amplu, se face ținând cont și de această evaluare a îndeplinirii programului de guvernare, dar sun și multe alte lucruri care se iau în calculc. Și aceea se face de către președinții coaliției și de către prim-ministrul României. Eu consiliez primul-ministru din punct de vedere economic și social, al situației macro-economice și al îndeplinirii programului de guvernare, nu am nicio legătură cu conducerea de facto a guvernului României. Noi am preluat ca model economic Irlanda și Danemarca. În Irlanda e cea mai mică povară fisclă, iar pe locul 2 e România. Noi vrem să ajungem pe primul loc. Am fost partener în realizarea programului de guvernare, alături de Liviu Dragnea. În construirea lui au fost foarte multe discuții, am încercat să vedem care e viziunea politică. Economia României a crescut cu 24%. Noi am zis că bugetul României va avea, în 2020, 75 de miliarde de euro. Când am preluat guvernarea aveam 50 de miliarde, acum am ajuns la 62 de miliarde de euro.”, a spus Darius Vâlcov.

Magistraţii Înaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat, în februarie, pe fostul primar al Slatinei, Darius Vâlcov, actual consilier în aparatul de lucru al prim-ministrului, la 8 ani de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă. Este vorba de dosarul în care Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupate, după ce ar fi cerut de la o firmă de construcţii 20% din valoarea unor contracte publice, în perioada în care era edil.

