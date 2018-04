De ce-l susțin pe Codreanu: Un unionist la Primăria Chișinău poate schimba cursul istoriei!

Eu sunt un optimist care crede că visul reunificării Basarabiei cu România se poate îndeplini. Și nu peste zeci de ani, ci într-un viitor apropiat. Sunt antreprenor, aici, în Statele Unite, și am dovedit deja că am un spirit pragmatic. Și am mai scris: sunt conștient de problemele politice și tehnice ale reunificării, dar cred că există soluții realiste. Sunt soluții care pot fi implementate pe termen scurt-mediu.

Una din căile reunificării cu Basarabia este alegerea, la Chișinău, a unui primar unionist, pro-european, așa cum este Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unității Naționale. Codreanu este și deputat PMP în Parlamentul României, ceea ce mă duce cu gândul la unirea lui Cuza, ales domn și la Iași, și la București, manevră politică prin care a dejucat manevrele taberei anti-unioniste.

Codreanu, un pro-european care vorbește cinci limbi străine, a demonstrat deja că, în calitate de parlamentar – chiar și în opoziție fiind – a sprijinit activ Basarabia, nu doar a vorbit despre ceea ce se întâmplă acolo. Fiind președinte al comisiei parlamentare pentru comunitățile de români din afara granițelor, a contribuit decisiv la rezolvarea situației a 30.000 de minori non-cetățeni, care au primit pașapoarte românești. A susținut deschiderea pieței românești pentru produsele agricole de peste Prut. A promovat o idee care mie, ca om de afaceri, mi se pare foarte interesantă: deschiderea, de către Guvernul României, a unui fond de investiții în Basarabia.

În martie, autoritățile române au ratat aniversarea centenarului unirii cu Basarabia. Am avut, pe de o parte, pasivitatea completă a președintelui Iohannis, care a marcat momentul printr-un comunicat bleg. Pe de altă parte, penalii care lucrează de fapt pentru Moscova, Dragnea și Tăriceanu, au încercat să confiște evenimentul, prefăcându-se că susțin re-unificarea. Mitingul din 22 martie, de la Chișinău, a fost singurul eveniment remarcabil și (mai ales) sincer dedicat unirii Basarabiei cu România.

Și din acest motiv suntem datori să ne luptăm pentru o victorie a taberei românești și pro-europene la alegerile locale parțiale din 20 mai din Republica Moldova. Orașul este pregătit: un sondaj difuzat în aceste zile de Radio Chișinău arată că 55% din locuitorii capitalei Basarabiei sunt pentru unirea cu România. Un triumf al unioniștilor, la 20 mai, la Chișinău, va avea efect de domino și va influența masiv alegerile parlamentare din toamna lui 2018.

Putem schimba cursul istoriei.

Putem scoate teritoriile românești de peste Prut, definitiv, de sub influența nefastă a Rusiei.

Putem restarta și Chișinăul, și întreaga Basarabie.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR