De ce o sustin pe Sorina Pintea...

Voi explica pe scurt prin ce mi-a castigat respectul actualul ministru al sanatatii si de ce sper sa ramana cat mai mult. In primul rand nu a cedat santajului multinationalelor din industria medicamentelor, a tinut piept mafiei din spitale (atat cat a putut) inclusiv din partid, a reusit sa evite dezangajarea pe fonduri europene cu un aparat administrativ in majoritate anchilozat, ticalos si plin de interese necurate...pt ca am aflat recent ca a demisionat din Senat ca senator pt a se intoarce ca Director la spitalul din Baia Mare...si pot continua. Mi-am propus ca oricand dintr-un partid sau din administratie vor trebui sustinuti oameni buni o voi face fara sa clipesc si fara sa ma gandesc la cati carcotasi vor critica ce scriu. Asa cum tot aici veti citi si despre unii prostocani ajunsi ministrii, parlamentari sau sefi te miri pe unde...veti vedea!!!!

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR