De unde a plecat SUPĂRAREA lui Klaus Iohannis: 'L-a deranjat că i s-a tăiat bugetul, nu are părinții în România ca să știe cât au crescut pensiile'

Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, a spus, sâmbătă seara, la România TV, că atacurile lui Klaus Iohannis la adresa PSD și a Guvernului au fost declanșate de faptul că executivul condus de Viorica Dăncilă a decis să taie din bugetul Administrației Prezidențiale.

În plus, Vasilescu i-a spus lui Iohannis că nu știe că pensiile au crescut în România pentru că părinții săi trăiesc în Germania.

”Astăzi, și nu numai astăzi, s-a făcut de râs. A făcut declarații penibile.Domnul Iohannis trăiește într-un stat paralel, nu numai în ceea ce privește justiția, ci și a dorințelor românilor din fiecare zi. L-a deranjat că i s-a tăiat bugetul la Administrația Prezidențială și la serviciile secrete. Astăzi ne-a arătat adevărat față, care este mesajul pe mașina aceea, a legitimate un limbaj obscene în spațiul public și ne-a arătat că habar nu are care este realitatea din România. Orice pensionar are dovada acasă, cu talonul de pensiei, începând cu 2016, dar domnul Iohannis nu are părinții în România. Aici este o altă discuție. Am înțeles că președintele nu mai poate să doarmă noapte de grija pensionarilor. A râs cu toți liberalii din România și cu foștii pedeliști care v-am spus ce au făcut când au fost la guvernare, au tăiat banii de pensii și salarii. La fel întrebările lansate în spațiul public, dar aveți bani de pensii și salarii, ne arată că președintele nu știe să citească un buget, pentru că există pensii și salarii"

Să nu uităm că Iohannis a făcut un dezacord gramatical grav pe care nu l-a taxat niciun tefelist atunci când a spus că ”persoane sunt luați de pe stradă”. Dar acel mesaj obscene pe mașină a fost transformat în slogan politic de PNL, pentru că ei nu au alt mesaj politic. Mi se pare că a coborât la un nivel atât de jos, desi el ne reprezintă pe toți, ne place, nu ne place, este președintele României, dar cum poți să legitimezi acel mesaj obscen pe care probabil îl vedea pe blocuri, în perioada când era primar. Acolo a fost un atac la Poliția Română ca să susții un astfel de limbaj degradant. Dar acolo a ajuns, din păcate Opoziția și președintele statului român”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

