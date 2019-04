'Dejate Llevar' a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun serial la festivalul Canneseries

Cea de-a doua ediţie a festivalului Canneseries a recompensat producţia spaniolă "Dejate Llevar" ("Perfect Life"), scrisă şi regizată de Leticia Dolera - care interpretează şi rolul principal feminin-, cu premiul pentru cel mai bun serial, relatează AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

"Dejate Llevar" a câştigat miercuri seară marele premiu, precum şi un premiu special pentru cele trei actriţe principale din acest serial TV, femei ajunse la vârsta de 30 care se zbat între rigorile sociale şi nesiguranţa vieţii."Cultura este o pasarelă a empatiei, pentru a lupta împotriva urii, a intoleranţei şi a sexismului", a declarat Leticia Dolera, la primirea premiului, un palmier cu un design art pop. "Trebuie să includem punctul de vedere al femeilor", a subliniat actriţa şi scenarista spaniolă în vârstă de 37 de ani, într-un discurs cu puternice accente feministe.Această dublă recompensă intervine într-un moment în care Canneseries s-a angajat în favoarea egalităţii de gen, semnând "Carta 50/50 pentru 2020', aprobată deja de unele dintre marile festivaluri cinematografice ale lumii.Un alt serial recompensat miercuri seară este producţia israeliană "Nehama", care i-a adus premiul pentru interpretare masculină actorului Reshef Levi, un reprezentant al spectacolelor de stand-up din Israel, în primul său rol pe micile ecrane. El interpretează rolul unui tată cu cinci copii, îndrăgostit la nebunie de soţia lui şi al cărui vis este să facă stand-up. Un proiect pe care va trebui să-l reevalueze după decesul soţiei sale într-un accident de automobil.

Citește și: 'The Dead Don't Die', regizat de Jim Jarmusch, va deschide cea de-a 72-a ediţie a festivalului Cannes



Acest serial tragi-comic despre doliu şi familie, scris de Reshef Levi, a fost deja cumpărat de Canal+.



Zece seriale internaţionale au concurat la cea de-a doua ediţie a festivalului Canneseries, care s-a desfăşurat în paralel cu MIPTV- Târgul internaţional dedicat conţinuturilor audiovizuale, organizat la Cannes cu scopul de a intermedia legăturile dintre profesioniştii acestei industrii.



Serialul belgian "The Twelve" a fost recompensat cu premiul pentru cea mai bună scenografie, în timp ce producţia germană "Bauhaus" a fost premiată la categoria cea mai bună muzică, iar producţia australiană "Over and out" s-a impus la categoria cel mai bun format scurt.



În competiţia pentru trofeul suprem, alături de serialul spaniol "Dejate Llevar", s-au mai aflat "The Feed" (Amazon Studios), noul serial al creatoarei aclamatului "The Walking Dead", Channing Powell, şi serialul german "How to sell drugs online (fast)", difuzat de Netflix, care nu au obţinut însă niciun premiu.



Canneseries 2019 s-a încheiat cu proiecţia în afara competiţiei a producţiei de televiziune "Years and Years", un serial distopic creat de Russell T. Davies pentru BBC One, HBO şi Canal+ , avându-le ca protagoniste pe Emma Thompson şi Jade Alleyne.