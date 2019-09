Denise Rifai, scandal la CNA, după ce Mircea Badea a făcut-o 'jihadistă' și 'miss Piggy'. Şedinţă suspendată din cauza scandalului

O ședință CNA cu Denise Rifai invitată a fost ca o emisiune cu… Denise Rifai. Cu membri care vorbeau peste invitați, cu discuții pe un ton ridicat ca să se acopere unii pe alții sau cu apropouri despre „culori” politice, anunță paginademedia.ro.

Șefa CNA chiar a suspendat ședința pentru 10 minute, după ce Denise Rifai nu a mai putut fi oprită. Debitul verbal al moderatoarei de la Realitatea i-a acoperit pe membrii CNA.

Nici președintele CNA nu s-a lăsat mai prejos. Monica Gubernat a întrebat-o pe Denise Rifai „cine a aruncat primul piatra?” în scandalul cu Mircea Badea, sau „vi se pare că semăn cu Ana Pauker?”, amintind de un moment de la începutul anului, când emisia postului Realitatea TV a fost suspendată cu 10 minute pentru modul în care au reflectat protestele din 10 august.

La momentul respectiv, Denise Rifai a comparat-o pe Monica Gubernat cu Ana Pauker.

În cele aproape două ore de discuții, Denise Rifai a repetat că nu vrea amenzi în bani pentru Antena 3, ci doar că Mircea Badea să fie „oprit”.

De unde a pornit totul?

Denise Rifai a sesizat CNA după ce a fost făcută, printre altele, „jihadistă” și „miss Piggy”. Cazul a fost analizat în ședința de marți, când nu a trecut nicio propunere de sancționare. Cristina Pocora propusese o scrisoare de atenționare, însă nu a trecut la vot.

După discuția de marți, Denise Rifai a cerut CNA reanalizarea cazului și să vină în fața CNA pentru a-și prezenta poziția.

În fața forului au venit, joi, din partea Realitatea, Edward Pastia, director executive al Realitatea TV, Denise Rifai, realizatoare a emisiunii Legile Puterii, producătoarea emisiunii Legile Puterii și Mihăiță Avram, care reprezintă de obicei postul în relația cu CNA.

Prezentăm în continuare doar o parte din discuția de la CNA. O discuție care a durat aproape două ore. Fără vreo finalitate.

CNA a respins, în final, cererea de reanalizare a Denisei Rifai. Au fost doar cinci voturi pentru reanalizare, în condițiile în care era nevoie de șase.

Denise Rifai, în debutul ședinței:

„Mi-aș fi dorit să fi venit aici poate după ce m-ați fi ajutat deja. Am venit să vă rog și nu o să plec de aici până nu o să am măcar promisiunea din partea dumneavoastră că sunteți pentru noi, jurnaliștii, instanța care trebuie să reglementeze tipul acesta de abuz și de derapaj pe care jurnalistul Mircea Badea îl face în mod constant și repetat ori de câte ori probabil are câte o zi mai nefavorabilă domniei sale.”

"Mă simt jgnită. Cum poate să mă acuze că sunt jihadistă, adică sunt teroristă, în contextul în care eu nu sunt?"

Denise Rifai:

„Mă simt jignită. Mă simt sub un asalt de jigniri continue care sunt total în contra dreptului meu la imagine, dreptului meu la demnitate, reputației mele de jurnalist și libertății mele religioase. Domnul acesta nu respectă nimic.”

„Ce face acum este doar o mostră din ce face Mircea Badea în mod constant. Eu nu sunt teroristă. Eu nu sunt jihadistă. Aparțin vreunei grupări teroriste? Aparțin ISIS? Aparți Al-Qaeda?

Cum puteam să permitem unui jurnalist în spațiul român, în statul român să acuze o femeie? Sunt femeie, sunt jurnalist, sunt doar cetățean român. Cum poate să mă acuze că sunt jihadistă, adică sunt teroristă, în contextul în care eu nu sunt? (...)

Ideea că eu sunt teroristă nu este o glumă, nu este un epitet. NU mai vorbim de faptul că mă facă purcică în călduri sau Miss Piggy în crize maxime. Nu contează că mă vede slabă, urâtă, grasă, frumoasă, omul acesta mă face teroristă în fiecare zi, când are chef și după aceea nu i se întâmplă nimic.

Asta nu este presă, acesta nu este limbaj, acaesta nu este abordare de jurnalist, în prime-time, la un post public de televiziune.”