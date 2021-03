Deputat Maria Gabriela Horga: Programul IMM Invest a fost prelungit

Deputatul PNL, Maria Gabriela Horga, s-a declarat încântată de faptul că Programul IMM Invest a fost prelungit în ședința de guvern de azi. Ea susține că programul la care a lucrat în perioada în care își desfășura activitatea la Cancelaria Prim-ministrului este unul foarte bun pentru economia românească și și-a dovedit deja utilitatea:

”Astăzi un program drag mie, #IMMInvest, la care am lucrat în 2020 în perioada în care eram secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului pentru a fi implementat într-o formă cât mai simplă și utilă pentru mediul de afaceri, a fost prelungit.

Măsurile de creditare cu garanțiile statului au fost utilizate în multe dintre statele UE pentru menținerea lichidității companiilor și a creditării, aprobate prin Cadrul Temporar al UE.

-Acest program a oferit o gură de aer în pandemie prin acces la finanțare rapidă și ieftină, credite cu dobândă zero în primele 8 luni, cu garanția statului, fără alte garanții suplimentare pentru aprox. 27.000 IMM-uri, credite de peste 17 miliarde lei.

În acest fel, Guvernul #PNL a salvat afaceri și locuri de muncă.

-În 2021, prin prelungirea programului IMM Invest, încă 14 miliarde de lei pot ajunge la companii sub formă de finanțări bancare garantate de stat cu dobândă subvenționată și comisioane zero.

-Pe lângă asta, odată cu prelungirea programului IMM Invest, a fost aprobat și un nou subprogram #AgroInvest destinat fermierilor.

Agro IMM Invest, cu un plafon inițial de garanții de 1 miliard de lei ce poate fi suplimentat, are în plus si o componentă de ajutor de stat de 10% din valoarea finanțării, comisioane zero și dobânda subvenționată de stat la fel ca IMM Invest, timp de 8 luni.

-Cum funcționează?

De exemplu, fermierul împrumută 1 milion de lei cu garantia statului, cu dobândă zero pentru 8 luni si comisioane zero pentru întreaga perioadă de creditare și rambursează la finalul perioadei de creditare doar 90% din valoarea finanțării, cea de 1 milion de lei.

-Cine va beneficia de noul subprogram?

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.”, scrie parlamentarul PNL pe pagina personală de facebook.