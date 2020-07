Deputatul PSD Bucura-Oprescu, acuzații grave la adresa ministrului Ion Ştefan: 'Aţi reuşit să dezorganizaţi şi să distrugeţi MLPDA'

Deputatul PSD Simona Bucura-Oprescu a afirmat, marţi, în plenul Camerei, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Dezvoltării, că Ion Ştefan a reuşit, în opt luni de mandat, să dezorganizeze şi să distrugă ministerul pe care îl conduce.

"Domnule ministru, o poreclă care vi s-ar potrivi foarte bine, pe lângă cea deja consacrată de 'Grindă', cred că este aceea de 'ministru închipuit', fiindcă am asistat cu toţii, indiferent de formaţiunea politică din care faceţi parte, la o dovadă clară că un ministru, un membru al Guvernului României, crede despre sine însăşi ceea ce cred şi acoliţii săi că este mai bine pregătit, că ştie ce are de făcut, că are un proiect, că are o viziune. De fapt nu sunteţi decât un exemplu întruchipat şi închipuit potrivit acelei poveşti cunoscute de noi toţi şi pe care vă rog după ce finalizăm dezbaterile de astăzi să o mai citiţi o dată: Hainele cele noi ale împăratului. Dumneavoastră aţi prezentat aici, în faţa noastră, şi ne-aţi spus această poveste, probabil, că acoliţii dumneavoastră când vă văd prin piaţă cred că aveţi şi haine, dar, din păcate, atât dumneavoastră, cât mai ales ceea ce faceţi sunt total lipsite de conţinut", a afirmat deputatul PSD, la dezbaterea moţiunii simple "Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!", potrivit agerpres.ro.

Ea a spus că experienţa ministrului şi activitatea acestuia de parlamentar nu au nicio legătură cu activitatea din administraţia publică locală, adăugând că Ion Ştefan a primit în mod repetat avize negative în comisiile parlamentare de specialitate.

Deputatul PSD a arătat că Ion Ştefan a început cu schimbarea denumirii ministerului, care este un "moft", menţionând că acesta a reuşit în 8 luni de mandat să-l distrugă.

"Dumneavoastră, domnule ministru, în ultimele opt luni ce aţi făcut nu a fost să organizaţi ministerul, ci să-l dezorganizaţi şi să îl distrugeţi, să distrugeţi structuri, oameni, programe şi proiecte. Se vede că obsesia dumneavoastră pentru ilegalităţi şi fraudă a dus la întârzierea proiectelor, inclusiv a plăţilor aferente acestora, în medie cu peste două luni. A dus la blocarea activităţii Inspectoratului de Stat în Construcţii prin canalizarea eforturilor acestuia în a demonstra că lucrările executate în toată ţara sunt doar pe hârtie. Modul în care este folosită acum această instituţie - Inspectoratul de Stat în Construcţii - arată că aţi încercat să o transformaţi doar într-un instrument politic, lucru care o împiedică să îşi exercite corect atribuţiile prevăzute de lege", a mai spus aceasta.

În opinia deputatului PSD, ministrul Ion Ştefan nu va ajunge să atingă indicatorii la PNDL 2 şi s-a transformat "într-o marionetă păpuşată de interese ascunse".

"Aveţi un miliard neutilizat din PNDL 2 şi, având în vedere faptul că programul se termină la sfârşitul anului 2020, este clar că nu mai ajungeţi să atingeţi indicatorii acestuia din cauză că nu selectaţi în continuare proiecte şi nu le includeţi la finanţare. Impresia mea este că în fapt, delegându-vă toate competenţele şi neînţelegând atribuţiile ministerului, lăsând funcţionari publici să coordoneze, aprobe şi să semneze documente vitale pentru administraţia publică, v-aţi transformat într-o marionetă păpuşată de interese ascunse. (...) Necunoaşterea domeniului, fuga de răspundere şi ascunderea după semnătura altora încalcă principiul răspunderii ministeriale", a susţinut social-democrata.