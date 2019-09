Deputatul Valeriu Steriu a fost desemnat purtător de cuvânt al PSD

Viorica Dăncilă a anunțat, luni seară, că PSD desemnat drept purtător de cuvânt al partidului pe Valeriu Steriu. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi în ședința Comitetului Executiv.

„În cadrul CEx am discutat despre desemnarea unui purtător de cuvânt al PSD și cu unanimitate de voturi a fost desemnat Valeriu Steriu deputat în Parlamentul României. Am discutat de asemenea despre deplasările în județe, am fost împreună cu echipa în mai multe județe, vrem ca până la începerea campaniei electorale să ajungem în majoritatea județelor, să ne întâlnim atât cu activul de partid, dar și să ne întâlnim cu cetățenii din județele respective”, a declarat Viorica Dăncilă, după ședința Comitetului Executiv al PSD, care a durat peste trei ore.

Valeriu Steriu a fost ales deputat pe listele PMP. El a demisionat pe 28 mai 2018 din PMP și de atunci activează în grupul deputaților PSD. Steriu a fost şi preşedintele UNPR.