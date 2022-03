Desant aerian masiv în Harkov. Orașul Trostianets a fost ocupat de armata rusă. Jitomirul atacat violent cu rachete de croazieră Kalibr

Parașutiștii ruși au aterizat la Harkiv și au atacat unul dintre centrele medicale militare ale orașului, potrivit The Kyiv Independent. Orașul Trostianets din regiunea Sumi a fost ocupat de forțele ruse, relatează jurnaliştii.

Trei coloane de trupe ruse au intrat în oraș pe 1 martie, demolând poarta de la The Round Court, un reper istoric, și distrugând o galerie de artă. Liniile electrice și drumurile din oraș au fost, de asemenea, avariate. Nu există TV sau radio în Trostianets în acest moment și internetul este instabil.

Rusia a lovit marți târziu orașul Jîtomir cu o rachetă de crozieră Kalibr, ținta fiind brigada 95 a Forțelor Armate ale Ucrainei, spune primarul Serghei Sukhomlin. Una dintre bombe a lovit o locuințe din apropierea unui spital.

Bilanțul victimelor este neclar. Serviciul de urgență al Ucrainei citat de The Guardian spune că două persoane au fost ucise, iar trei au fost rănite, în timp ce probabil mai mulți oameni sunt prinși sub dărâmături.

Pe 1 martie, la ora 22:16, un atac aerian a avariat 10 case particulare ( 3 au fost afectate și de incendiu) și a distrus ferestrele unui spital din apropiere, potrivit unui updat al Serviciului de urgență al Ucraine.

Rușii au bombardat marți seară mai multe cartiere din Kiev, iar cel puțin 5 persoane au murit după ceturnul TV din capitală a fost atacat.

In #Kharkov, people do not even have time to shoot a video of the destroyed apartment during the break between the bombings.

Ucraina negociază coridoare umanitare pentru medicamente și alimente

Ministrul ucrainean al Sănătății, Viktor Liașko, declară că este în contact cu directorul Biroului Regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, pentru a organiza livrarea de medicamente și alimente în zonele cele mai puternic afectate din Ucraina.

Potrivit lui Liașko, forțele de ocupație ruse nu au permis livrările de medicamente și alimente folosind transportul privat.





1 березня о 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х виникла пожежа), пошкоджені вікна в лікарні.



